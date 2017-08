So schön ist Europa! Länder, Menschen, Musik sind unterschiedlich und doch so einigend bunt, fröhlich, temperamentvoll und voller Energie. Trotzdem verhagelt es immer mehr die gemeinsamen Ziele. Und das sogar beim Radio-Europa-Abend beim Amberger Sommerfestival. Unter Hagel, Blitz und Donner endet vorzeitig ein fantastisches Konzert.

Blumentopf vom Baumarkt

Hymne intoniert

Das Bild von Europa heute hätte nicht besser getroffen werden können! Mit Jörg Widmoser (Geige), Andreas Wiersich (Gitarre), Wolfgang Lell (Akkordeon), Alex Bayer (Kontrabass) und Roland Duckarm (Schlagzeug) stehen fünf exzellente Musiker-Individualisten auf der farbig ausgeleuchteten Bühne im Innenhof der Stadtbibliothek. Gemeinsam sind sie stark - als einzelne Persönlichkeiten überzeugend.Sie beherrschen ihr Profi-Instrumenten-Equipment perfekt, können aber auch improvisieren auf ganz einfachen tönernen Blumentöpfen aus dem Baumarkt. Hauptsache sie sind in c-, g- oder f-moll gestimmt und Roland Duckarm bearbeitet sie mit Besen, Fingern oder Händen. Von ihm kommen auch unterhaltende Informationen zu einzelnen Stücken, oder auch die Applaus-Aufforderungen mittels Pappkarton. Aber die Amberger benötigen dafür nun absolut keine Animation: Sie sind von Anfang an begeistert dabei bei diesem Miteinander in der Musik.So lautet ja auch das Motto des Abends: "Together in Music". Die Reise startet in Bulgarien. Immer vorneweg Jörg Widmoser. Wie ein Sprinter fegt er über die Saiten. Wie ein Irrwisch turnt er die Melodien vor, lässt sich von der Locke, die ihm in die Stirne fällt, nicht ablenken und streicht und streichelt für schottische oder irische Lieder. Als Sirtaki-Spaßvögel zupfen er und sein Partner Andreas Wiersich an der Gitarre, die bekannte Sorbas-Melodie. Durch die rosarote Brille bearbeitet, bringt Wolfgang Lell einen französischen Musette-Walzer, der irgendwie an spanischen Flamenco erinnert.Eine musikalische Ode an den tschechischen Kräuterschnaps Becherovka hat Kontrabassist Alex Bayer, der zwischenzeitlich in Tschechien gelebt hat, komponiert. Das hochprozentige Ergebnis "Becherovka Oro" schmeckt in der Radio-Europa-Version richtig gut.Langsam verdunkelt sich der Himmel am Dienstag immer mehr. Wind kommt auf, zwei drei Regentropfen fallen. Heftiges Wetterleuchten zwischen dem Vogelbeerbaum und der goldenen St.-Martins-Kirchturmspitze, während Radio Europa die Hymne nach Beethovens 9. Sinfonie intoniert. Dann der Wink von Kulturamtsmitarbeiterin Marina Auer, die Besucher sollen sich schnell nach innen begeben. Schon prasseln kirschkerngroße Hagelkörner vom Himmel. Vereintes Europa? In der Musik und mit diesen fünf Musikern auf jeden Fall! Der Schlussapplaus fällt leider ins Wasser - obwohl der Draht glüht und die Begeisterungswogen hoch schlagen!