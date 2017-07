Dr. Matthias Schöberl setzt am Montag, 17. Juli, die Vortragsreihe zum Reformationsjahr 2017 mit einem Referat zum Thema "Wie Stadt und Kurfürst stritten" fort.

In der frühen Neuzeit musste die Macht immer wieder aufs Neue austariert werden. Dabei sahen sich die Fürsten nicht selten gezwungen, sich mit den adeligen Landsassen und Städten innerhalb ihrer Territorien auseinanderzusetzen. Dies galt auch für die Kurpfalz, zu der Amberg und die "herobere Pfalz" gehörten. Insbesondere, wenn es ums Geld ging, traten die - dank der florierenden Eisenindustrie überaus potenten - Amberger Bürger sehr zielstrebig und selbstbewusst auf und erwiesen sich immer wieder als Stachel im Fleisch ihrer Landesherren. Andererseits mussten auch sie damit leben, dass es wenige "Berufungsinstanzen" gab, an die sich die Untertanen oder die Bürger wenden konnten, wenn ein Landesherr seinen Willen mit Nachdruck durchsetzte.Der Amberger Matthias Schöberl wird nicht nur aufzeigen, wie sich die Beziehung zwischen der Stadt Amberg und den pfälzischen Landesherren vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen Spannungen im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte. Er wird auch darstellen, dass sich die Herangehensweisen der damaligen Bürger gar nicht so sehr von denen unserer Gegenwart unterscheiden."Wie Stadt und Kurfürst stritten" beginnt am Montag, 17. Juli, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Erlöserkirche. Der Eintritt ist frei. Der für den 24. Juli vorgesehene Vortrag von Christian Reinhardt mit dem Titel "Obrigkeit versus Stadt - Amberg im 16. Jahrhundert" entfällt.