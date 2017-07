Internet-Musiker gibt es viele, aber keiner rappt im Oberpfälzer Dialekt. Das hat den "BBou" zum Exoten und bekannt gemacht. Der "BBou" - oder einfach nur Bou - ist ein Oberpfälzer Hiphop-Musiker, der aus Wolfsbach im Vilstal (Landkreis Amberg-Sulzbach) stammt.

Michael Honig - so heißt der "BBou" mit bürgerlichem Namen - ist längst ein regional bekannter Internet-Star. Mehr als 35 000 Fans hat seine Facebook-Seite, auf Instagram, Youtube und in der Soundcloud sind seine Werke zu finden: selbst komponierte Songs in breitestem Oberpfälzer Dialekt. "I mach es Maal af", "A Hos, a Katz" oder "Lernst an Mo kenna" heißen seine Titel. Am Samstag, 26. August, gastiert er um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) in Amberg im "Blauen Haus" (Biergarten; Untere Nabburger Straße 25). Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Hartl