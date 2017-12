Relativ simpel - eigentlich wäre das Leben doch ganz einfach: Geburt, Pubertät, Fortpflanzungspartner finden, wenn's klappt Kinder, gutes Bier trinken, in Würde alt werden, dann Sterben. Und bei all dem möglichst keinen Scherbenhaufen hinterlassen ... relativ simpel eben! Aber: Es ist Vorsicht geboten. Stephan Zinner legt die Alltagsprobleme am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr im Amberger Musikomm auf seine humorvolle Art offen. Karten gibt es bei NT-Ticket, online auf www.nt-ticket.de. Bild: Christoph Grammer