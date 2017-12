Der Publikumsandrang hält sich bei der Vernissage von Ronny Cameron im Amberger Congress Centrum in Grenzen. Deshalb verzichtet der Künstler mit schottischen Wurzeln auf eine ausgiebige Ansprache. Stattdessen lässt er sich von seinen Gästen befragen.

Reales und Abstraktes

Trennung verarbeiten

Von Bild zu Bild wandernd erzählt Ronny Cameron von seiner Arbeit als Künstler. Gerne nutzen die Gäste die Gelegenheit mit ihm ins persönliche Gespräch zu kommen. Seine Zuhörer erfahren von ihm, dass er nach einem Vierteljahrhundert Pause erst vor wenigen Jahren wieder angefangen hat zu malen. Seine aktuellen Werke lassen sich in zwei Gruppen aufteilen.Zum einen sind da realitätsorientierte Akte, zum anderen mehr oder weniger stark abstrahierte Frauenfiguren, gemäß dem Titel der Ausstellung: "Frauen - Flächen - Farben". Sie sind entweder großflächig mit kontrastreichen Acrylfarben gestaltet, in denen sich die Gegensätze Rot und Blau oder Orange und Grün die Herrschaft über das Leinen streitig machen, oder auch als Puzzle von Punkten und Blasen, aus denen sich dann das Bild zusammensetzt.Ein wenig sieht das aus wie die Grafiken, die vom Augenarzt zum feststellen einer Farbblindheit hergenommen werden. Auch da steht wieder der krasse Kontrast zwischen meist nur zwei Farben im Vordergrund.Bei den Akten verhält es sich anders. Hier sind - ebenfalls in großen Flächen - die Gestalten grob gezeichnet. Meist in der Rückenansicht wenden sie ihr Gesicht vom Betrachter weg und blicken scheinbar auf einen Partner, in Wirklichkeit aber gedankenverloren in die Ferne. Da ist keine Nähe zwischen den Menschen, sondern nur ein noch nicht ausgesprochener Trennungsschmerz und eine Vorahnung kommender Einsamkeit.Darauf angesprochen erklärt Cameron, dass es in diesen Bildern vordergründig zwar um Sexualität in all ihren Facetten geht, aber eigentlich Beziehungsprobleme thematisiert werden. Das sprachlose agieren von zwei Personen, die sich nichts mehr zu sagen haben und doch nicht voneinander lassen können."Woman with Problems" heißt ein Bild, in dem der Künstler den tiefen seelischen Schmerz einer womöglich verlassenen Frau ausdrückt. Nackt in der Badewanne liegend nimmt sie noch einen Schluck eines mutmaßlich stark alkoholhaltigen Getränks zu sich, während auf der Wannenkante schon der Fön liegt ...Der Künstler erweist sich mit seinen gezeigten Werken nicht nur als höchst versiert im Umgang mit Farben und ihrer Wirkung auf den Betrachter, sondern auch als einfühlsamer Psychologe, der die Abgründe des Seelenlebens seiner Figuren darzustellen weiß. Die Ausstellung läuft bis 7. Januar 2018.