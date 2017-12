Der "Russian Circus on Ice" gastiert mit der "Schneekönigin" am Donnerstag, 11. Januar , ab 19 Uhr im Amberger Congress-Centrum. Die Geschichte der Schneekönigin ist eine der schönsten, bekanntesten sowie vielschichtigsten des berühmten dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Das heißgeliebte Wintermärchen nimmt Groß und Klein mit auf eine Reise, an deren Ende, dank der Kraft der Freundschaft, Tapferkeit und Liebe, alle Gefahren überwunden werden können. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Verkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Russian Circus on Ice