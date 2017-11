Da sind Aktionskunst und Esoterik nicht weit: Über Erotik im Ehebett, Che Guevara, die keltischen Gräber, Feen in Island und Wasseradern in Amberg ging es bei einer Vernissage im Kulturstift.

Sie sind viel gereist. Immer dabei: die Wünschelrute. Hannelore und Erdreich Kieker machten es sich zur Aufgabe, ihr Wissen über die Energiepunkte der Erde mit dem Titel "Die Rutenkunst - Der Mensch im Stein und in den Strahlen" darzustellen und erklärten ausführlich, wie sie zu ihren Befunden gekommen sind. So glaubt Erdreich Kieker unter anderem, dass mit der Lehre der Radiästhesie eine angebliche Strahlenwirkung auf Organismen unter, auf und über unserem Planeten nachzuweisen ist. Die Wünschelrute schlägt aus und überkreuzt sich, sobald er über einen dieser paranormalen Energiepunkte schreitet. "Nur der Altar einer katholischen oder evangelischen Kirche weist diese Punkte auf", erklärte er.Deswegen würden Störche auch nur dort ihre Nester bauen. Dies treffe auch auf Ameisenhaufen, Bienennester und Maulwurfshügel zu. Denn bestimmte Tiere würden sich diese sakrale Kreuzung bewusst suchen, um sich dort niederzulassen. Ferner behauptet Erdreich, dass es für Menschen nicht gut sei, sich dort zu lange aufzuhalten: "Wir können diese Energie nicht verarbeiten."Dennoch bildete das Ehepaar mit Hilfe der Rute ein sakrales Dreieck in ihrem Zuhause: Zwischen Ehebett, einem gemalten Bild, dass durch die Energie einer Melodie entstanden ist und dem Kraftort schlechthin, Erdreichs Schreibtisch. Grund genug, dass die Vernissage-Gäste über diese Thematik und Pseudowissenschaft nach der Eröffnung diskutierten.Die ausgestellten Werke sind unter kunstästhetischen Aspekten zu bewerten. Der weiße Hintergrund lässt das gemalte Objekt im Vordergrund erscheinen - klar zu erkennen mit einer persönlichen Note der Kiekers: Erotische Frauen mit Pendel oder Rute, keltische Gräber oder Feen in Island und auch gezeichnete Wasseradern, die unter der Vils fließen. Die Kunstwerke spiegeln das tiefe Innere und die Seele des Ehepaares wider und sind sehr beeindruckend. Bis 12. November täglich von 13 bis 17 Uhr sind die 65 Exponate zu besichtigen.