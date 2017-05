Wer das Verschwinden des Gerüsts an der Fassade des Schießl-Stadls als gutes Zeichen in Sachen Zeitplan wertet, der hat recht: In der ersten Oktoberwoche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, danach zieht gleich das Stadtarchiv in sein neues Domizil um. "Und noch heuer kann dann die Einweihung gefeiert werden", teilte Stadt-Pressesprecherin Susanne Schwab auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien mit.

Im Außenbereich ist inzwischen die Fassade fertig, an der Hofmauer stehen noch einige kleinere Arbeiten aus. Sie wird zum Schluss wieder einen Tunnel in den benachbarten Winkler-Biergarten enthalten. Momentan sind auf dieser Seite des Gebäudes nur Absturzsicherungen eingebaut. Sie werden aber in den nächsten Wochen durch die historischen Holzlukentüren ersetzt.Im Inneren des gut 400 Jahre alten Renaissance-Baus sind die Estrich-Arbeiten schon fertig. Derzeit werkeln die beschäftigten Firmen am Parkett und dem Bodenbelag, dem Möbeleinbau und den Malerarbeiten. Stückweise erfolgt sogar schon die Inbetriebnahme der Technik, bei der der Löschanlage angesichts der wertvollen Archivalien, die hier eines Tages lagern werden, besondere Bedeutung zukommt. Als "Herz des Magazins" bezeichnen die Verantwortlichen die Rollregalanlage, die in zwei Wochen geliefert werden soll.Die Sanierung des einstigen kurfürstlichen Wagenhauses begann Ende 2014. Die Kosten dafür betragen über 7 Millionen Euro.