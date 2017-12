Von A wie Abensberg bis Z wie Zwiesel: 43 Städte, Gemeinden und regionale Zusammenschlüsse aus ganz Bayern dürfen sich ab sofort mit dem Titel Genussort schmücken. Das hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner in München verkündet. Nur zwei Orte aus der Oberpfalz haben es in diese Auflistung geschafft: Waldsassen im Kreis Tirschenreuth und Amberg.

"Wir haben uns als Bierstadt beworben", erklärt Barbara Cosima Frey vom Kulturamt der Stadt. Das Ministerium hatte den Wettbewerb ausgelobt, um für die kulinarischen Schätze und Traditionen Bayerns zu werben. "Alle Gewinner zeichnen sich durch eine gelungene Kombination aus regionalen Spezialitäten, handwerklicher Herstellung und gelebtem Genuss aus", sagte Brunner bei der Bekanntgabe in München. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Kirche, Verbraucherschutz und Medien hatte die Sieger aus rund 150 Bewerbungen für die erste Runde ausgewählt. Mit dem Wettbewerb will der Minister insgesamt 100 Genussorte im Freistaat ausfindig machen. Schließlich habe Bayern eine riesige Vielfalt an regionaltypischen Spezialitäten und besonderen Produkten zu bieten. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats im kommenden Jahr soll dann ein kulinarischer Genussführer aufgelegt werden.Gepunktet hat Amberg laut Barbara Cosima Frey nicht nur wegen der Vielfalt der Biersorten sondern auch, weil die ortsansässigen Brauereien als Familienunternehmen geführt werden. Für die zweite Wettbewerbsrunde werden jetzt weitere 57 Genussorte gesucht, damit im nächsten Jahr die Zahl 100 steht. Urkunden gibts dann am 5. März in München.___Weitere Informationen: