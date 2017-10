Auf der Bühne spielen sich die Zeiten und Welten zwischen der Großen Depression und dem Wanderzirkus des 19. Jahrhunderts in Europa ab - ein Paralleluniversum zwischen Magie, Akrobatik, viktorianischer Kleidung und Musik der Uncanny Carnival Band: Das ist Scotch & Soda.

Wilde Show

Perfektes Timing

Company 2 nennt sich die zusammengehörende Gruppe von Schauspielern, Akrobaten und Musikern aus dem australischen Outback.Eigentlich sind sie aus Brisbane und Sydney, aber viel spannender ist es natürlich, sich als Wanderzirkus der Wildnis zu bezeichnen. Wild und temporeich geht es auch schnell zur Sache: In einem trunkenen Zirkuszelt mit Kneipenatmosphäre, in dem eine Jazzband makellosen New-Orleans-Dixie, Blues und Bebop laut aufspielt, während Körper durch die Luft fliegen und der Kneipentisch zum Turngerät wird. An die geltenden Gesetze der Schwerkraft hält sich keiner der Performance-Künstler.Obwohl es scheint, als ob jeder eine Rolle in dem chaotischen Rahmenprogramm hat, brechen die Scotch & Soda-Mixer auch aus diesen Rollen aus. Und so jongliert der Schlagzeuger gekonnt seine Drumsticks und trifft das Becken und die Trommel dennoch im schnellen Takt seines Akts. Retrokoffer und Weinkisten werden zu einem Turm gestapelt, auf dem Handstände zu einem atemberaubenden Balance-Spektakel werden. Und ein Koffer mit zwei Beinen tippelt um einen Banjo-Spieler.Unvorstellbar, was die zwei zierlichen Fräuleins des Ensembles für eine ungeheure Muskelkraft auf dem Trapez und Seil beweisen. Außerdem tragen sie auch noch die Männer auf Händen. Und immer wieder rieselt es Konfetti und Glitzer. Wippensprünge, Saltos, Fahrradmanöver und Krückenakrobatik - alles wie auf den alten Jahrmärkten, nur ohne Tiere. Die zehn Künstler sind Querdenker und Bühnenvisionäre, die dem alten Varieté neuen Glanz verleihen.Durch perfektes Timing kommt dieses Tingeltangel ohne Worte aus und bringt das Publikum trotzdem zum Lachen. Ein entblößter Hintern unter einem Schottenrock und närrische Pirouetten in einem Amüsierschuppen der anderen Art: Sattsehen gibt es nicht. Die Meute macht ihrem Titel alle Ehre - hochprozentig und mit ganz viel Sprudel."Scotch & Soda" ist eine avantgardistische Leistung aus pantomimischen Schauspiel, körperlicher Gewandheit und musikalischer Delikatesse und sorgte für ein ausverkauftes Stadttheater in Amberg.