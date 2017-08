Das Publikum stellt gar nicht so viele Fragen, wie man eigentlich denken möchte. Eine der Fragen überraschte die beiden Männer dann doch. Ob sie Polyester-Unterhosen tragen. Da waren Sebastian Bezzel und Simon Schwarz dann doch baff. Nun, so schlüpfrig wurde es am Dienstag in Amberg nicht, als die beiden Hauptdarsteller der Kriminalkomödie Grießnockerlaffäre ins Cineplex gekommen waren

Während die Kinobesucher noch den Film sahen, ließ sich das Polizisten-Duo eine Grießnockerlsuppe schmecken, die ihnen Fahrradküchen-Koch Michael Donhauser servierte. Gut gelaunt plauderten Bezzel und Schwarz über die Verfilmungen der Provinzkrimis von Rita Falk. Bezzel verriet, dass er als Kind schon mal in der Stadt war, sein Opa ist gebürtiger Amberger. Was davon in Erinnerung geblieben ist? "Das es eine Stadtbrille gibt." Die TV-Stars finden es schön, dass sie als Schauspieler auch mal den Leuten Danke sagen können, die die Filme angucken."Da dürfen wir uns die Leute anschauen, die sonst uns anschauen", sagte Bezzel grinsend. Das Publikum wollte wissen, wie die Dreharbeiten waren. Spaß hätten sie gemacht, antworteten die Schauspieler. Obwohl: "Wenn du eine Szene 30 Mal drehst, wird's irgendwann nicht mehr lustig", sagte Schwarz.Im Foyer standen die Leute Schlange, um sich mit den Darstellern fotografieren zu lassen. Andere holten sich einen Nachschlag an Grießnockerlsuppe.