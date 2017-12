Die "Stimme der Dolomiten", Ex-Kastelruther Spatz Oswald Sattler aus Südtirol kommt am Samstag, 27. Januar (19 Uhr), ins ACC Amberg. Nach dem der Publikumsliebling fast alljährlich zu Kirchenkonzerten in Amberg gastierte, präsentiert er diesmal in seinem Solo-Konzert, weniger sakrale Weisen, sondern seine schönsten Lieder und größten Hiterfolge. Der Sänger und Gittarist widmet sich in seinem Konzert, der Liebe zu den Bergen. Der Titel des aktuellen Albums "Die Stimme der Berge" ist in seiner Kernaussage perfekt gewählt.

___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de, sowie Abendkasse.