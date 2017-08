Die Musikgruppe D'Blechseggln hat die Serenade am vergangenen Sonntag im Maltesergarten bestritten. Die Auftritte der Gruppen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, viele Leute genießen den musikalischen Ausklang des Wochenendes. Am nächsten Sonntag, 13. August, sind die Allerscheynst'n an der Reihe, die musikalische Stunde zu gestalten. Los geht's um 19 Uhr im Maltesergarten. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Sommerserenade in den Saal des Maltesergebäudes verlegt. Bild: Steinbacher