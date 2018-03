Christ Boettcher kommt in die Oberpfalz. Er ist mit seinem neuen Live-Programm "Freischwimmer" auf Tour. Der bayerische Spaßmacher mit Anspruch präsentiert ein Feuerwerk aus Parodie, Standup-Comedy, Kabarett und Musik. Seine musikalischen "Bockfotzn" wie der Wiesn-Hit "10 Meter geh" haben genauso Kultstatus wie seine Parodien "Lothar & Franz" oder "Fränglisch mit Loddar". Am Freitag, 20. April, gastiert er ab 19.30 Uhr im ACC in Amberg, am Sonntag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.