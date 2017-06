Wer im Internet nach einer Definition von Sprache sucht, erfährt: "Komplexes Regelsystem als zentrales menschliches Verständigungsmittel." Deutsch gilt als eine der schwersten Varianten. Vor allem für Ausländer und Flüchtlinge. Kinder tun sich dagegen viel leichter.

Einzige ihrer Art in Amberg

Noch bis 2019 gefördert

"Wenn du nicht mitdenkst, bist du halt ein Dummkopf" Außerdem gibt es auch für Schulkinder und Jugendliche in Amberg eine Möglichkeit, sich mit Fremdsprachen auseinanderzusetzen. Carmen Donhauser organisiert im Jugendzentrum alle zwei Monate einen Workshop und das Sprachcafé. Zur Begrüßung steht ein Stuhlkreis bereit. Um die erste Hürde des Kennenlernens zu überwinden, werfen sich die Teilnehmer verschiedene Gegenstände zu und nennen das Objekt beim Namen ihrer Landessprache.



Auch Sprachtische stehen zur Verfügung: Arabisch, Englisch, Japanisch, Russisch - sogar bayerische Mundart. Hier werden landestypische Spiele gemacht. Durak ist ein russisches Kartenspiel und bedeutet Dummkopf. Auf die Frage, wie es funktioniert, antwortet ein 16-Jähriger: "Na, wenn du nicht mitdenkst, bist du halt ein Dummkopf" und wendet sich wieder der Action zu. Scrabble wird am englischen Tisch gespielt, und bei den Bayern kann man sich die Kunst des Schafkopfens aneignen. Carmen Donhauser möchte mit ihrem Projekt vor allem die Vielfalt der Kulturen fördern. Hier kann man lernen, ohne Vorurteile miteinander offen umzugehen, Hemmschwellen zu überwinden und Wege finden, sich ohne die gleiche Sprache zu verständigen.



Die 26-Jährige aus Etzelwang motiviert aber auch dazu, eigene Ideen einzubringen, wie zum Beispiel Bücher oder Musikstücke aus dem Herkunftsland vorzustellen. Es gehe dabei nicht um richtig oder falsch, sondern um Spaß und Unterhaltung. Die Idee dazu kommt aus Regensburg und ist für Erwachsene gedacht. Im Klärwerk wird das Angebot für Jugendliche umgesetzt. (dwi)

Von Dagmar WilliamsonAmberg . Sprache scheint dennoch für die meisten Menschen einfach da zu sein. Kaum einer denkt darüber nach, wie sich Wörter in unserem Mund formen, die vorher im Gehirn nur als Gedanke, vielleicht auch visuell dargestellt, zu erkennen waren. Selbst wenn Menschen die gleiche Sprache sprechen, kann es immer noch zu Missverständnissen kommen. Es wird behauptet, dass sich Kommunikation bereits im Mutterleib bildet. Ist der Mensch erst mal geboren, werden die unterschiedlichen Laute und Tonlagen wieder erkennbar und deutlicher. Daher soll auch der Ausdruck Muttersprache stammen. Für Kinder ist es also erstaunlich leicht, eine neue Sprache zu erlernen. Vorausgesetzt, sie wird regelmäßig kommuniziert.Das schafft Anita Rupprecht. Sie leitet den Kindergarten Marienheim. Mit ihren sechs Kolleginnen betreut sie 49 Kinder aus elf unterschiedlichen Nationen: Deutschland, Afghanistan, Syrien, USA, Albanien, Türkei, Polen, Rumänien, Russland, Ukraine und Irak. "Sprach-Kitas - weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", heißt das Programm des Bundesministeriums, an dem die Caritas-Einrichtung als einzige Amberger Betreuungsstätte seit über einem Jahr teilnimmt.Hier soll ausländischen und deutschen Kindern in den Alltag integrierte sprachliche Bildung nähergebracht werden. Umgangssprachlich bedeutet das, alles zu benennen, was gerade passiert: Frage: "Was brauchen wir zum Rausgehen?" Antwort: "Schuhe." Frage: "Welche Farbe haben die Schuhe?" Diese Art der Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch den Tag. Die ständige Wiederholung ist hierbei essenziell. "Wir fangen klein an. Viele Kinder, die zu uns kommen, können kein Wort Deutsch. Aber bereits nach einem halben Jahr können wir uns alle sehr gut verständigen", erzählt Birgit Gürke, stellvertretende Leiterin und Fachkraft für sprachliche Bildung. Wichtig sei vor allem, dass die Kinder ihre Muttersprache sehr gut beherrschen. Nur so könne eine Zweitsprache vermittelt werden. Dabei helfen auch Memory-Spiele, Bücher, Lieder und Kindern erzählen lassen.Regionalkantor und Chorleiter Bernhard Müllers unterstützt die Erzieherinnen schon seit Jahren musikalisch. Aber auch die Kinder helfen sich gegenseitig bei der Verständigung. Für sie ist der Kindergarten das Zentrum, in dem von morgens bis nachmittags Deutsch gesprochen wird. Was für Außenstehende nach einfachem Spiel und Tanz klingt, ist für die Pädagogen harte Arbeit. Um überhaupt an diesem Programm teilnehmen zu können, muss sich der Träger eines Kindergartens bewerben. Danach wird eine Fachkraft bei Schulungen ausgebildet, die dann ihr Wissen an die Kollegen weitergibt. Da müssen auch schon mal Wochenenden geopfert werden. Um eine Fortführung eines solchen Bildungsprogramms zu gewährleisten, stehen Prüfungen an. Ein sogenanntes halbjähriges Monitoring wird vom Bundesministerium angeboten und auch in die Tat umgesetzt. Seitenweise muss hier alles erläutert werden.Deutsche Bürokratie, die aber laut Anita Rupprecht Qualität und Möglichkeiten eines Kindergartens steigern. Sie empfiehlt anderen Einrichtungen eine Teilnahme an diesem Programm. "Viele Kindergärten scheinen zwar den zeitaufwendigen Papierkram zu scheuen und natürlich müssen auch die vorausgesetzten Rahmenbedingungen passen, aber die Fortbildungen und finanzielle Förderung des Bundes helfen ungemein." Immerhin stehen seit Beginn des Programms, das voraussichtlich im Jahr 2019 endet, 400 Millionen Euro zur Verfügung. Bis dahin sollen auch etwa 4000 halbe Fachkraftstellen entstanden sein. Was nach 2019 passiert, weiß keiner so genau. Aber das Wissen, das vermittelt wurde, bleibt bestehen.