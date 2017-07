Keiner soll frieren oder sich eine Blasenentzündung holen, so begründet Stephanie Neigel die Entscheidung, das Amberger Sommerfestival-Konzert nicht im Freien abzuhalten. Also ist der erste Song "Go out" drinnen zu hören

Fast ausschließlich in englischer Sprache, meist Eigenkompositionen, singt die Nichte der bekannten Musikerin Jule Neigel an diesem Abend. Ausnahme das Lied "Gehen", das sie selbst mit der Gitarre begleitet. Sie bringt es sozusagen als "Appetitanreger" auf die Neuproduktion, die mit ausschließlich deutschen Titeln auf den Markt kommen soll. Sonst stammen die Lieder von den Alben "Capture Time" und "Introducing Stephanie Neigel". Im hellen Hemdchenkleid, mit Glitzer-Riemchen-Sandaletten, breitem Goldarmreif und runden Ohrringen steht die Musikerin im Scheinwerferlicht. Eingerahmt wird die zarte Sängerin mit den langen brünetten Haaren und der brillanten Stimme von Volker Engelberth (Klavier) und Thomas Sauerborn (Schlagzeug). Alex Merzkirch, der den Bass zupfen sollte, wurde von einer Zecke gebissen und musste den Termin erst mal streichen, so ist es von der Moderation zu erfahren.Die übernimmt Stephanie Neigel recht locker, manchmal lustig, immer authentisch. "Gute Stimmung und gutes Stimmen" sei ihr wichtig, plaudert sie, während sie dem richtigen Klang ihrer Gitarre nochmals nachhört. Übrigens war sie als Mitglied des A-cappella-Quartetts "Les Brünettes", das bereits mehrere internationale Preise gewonnen hat, bereits live in Amberg zu hören.Von Augenblicken, die man festhalten will singt sie im Titelsong "Capture Time". Die Zuhörer nimmt sie vom ersten Augenblick an mit, sie dürfen sogar mitsingen. Da ist die Neigel richtig begeistert von der Musikalität der "Ambercher", wie sie schelmisch zu sagen pflegt! Bei "In Your Hand" beherrscht der Publikumschor die "Gesangslinie" sofort und erkennt schnell das "Grundprinzip", das die Instrumentalisten vorgeben. Ob Solo am Klavier oder am Schlagzeug, ob als Untermalung der Songs zwischen Jazz und Pop - die Begleitung harmoniert. Manchmal höchst ungewöhnlich, immer charmant und souverän verbindet die studierte Jazzsängerin die Genres.Neigels Stimme schwankt zwischen rau und zart, weich und wild. Wie denn solche Lieder entstehen? Die Sängerin gibt die Antwort: Es sind nicht die romantischen oder tiefsinnigen Momente, es kann etwas ganz Banales sein, erläutert sie. Aus der ungemütlichen Situation, den unschönen Momenten einer schlaflosen Nacht mit ihren erschreckenden Geräuschen und furchterregenden Gefühlen komponierte sie den Song "Dance with the Devil".Dabei zieht sie alle Geräuschregister, die ihre Stimme und die Instrumente hergeben. Das etwas störende Brummen aus den Lautsprecherboxen ist dabei wirklich nicht mehr vernehmbar, stört aber bei den leisen Liedern. Wenn die gebürtige Mannheimerin die Augen schließt, sich ans Klavier setzt und von Innen heraus zu singen beginnt wie bei "In your hand" zum Beispiel. Dann passiert etwas, dann schwimmt man mit auf der Musikwelle, die einmal ganz leise und weich plätschern kann und dann wieder tobt und alles zu überschwemmen droht: Gefühle, Gedanken, Geräusche.Stephanie Neigel lässt sich nicht einordnen. Sie hat ihren eigenen Stil zwischen Soul, Pop und Jazz er- und gefunden. Sie baut Lieder mit großer Gefühlsintensität. Und gemeinsam mit ihren Begleitern glänzt sie mit unglaublicher Musik, unkompliziertem Auftritt und ungezwungenem Entertainment. Viel Zwischen- und Schlussapplaus.