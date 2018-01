Mit einigen wenig gespielten, aber durchaus ansprechenden Stücken, bestreitet das Amberger Sinfonieorchester das Silvesterkonzert im Stadttheater. Bei der Werkauswahl beweisen die Musiker ein glückliches Händchen und stellen ein Programm zusammen, das abwechslungsreich und trotzdem in sich stimmig ist.

Quicklebendig im Allegro

Durchaus hohes Niveau

Den Auftakt macht eine Sinfonie in D-Dur von Johann Vanhal. Der tschechische Komponist, der fast zur selben Zeit lebte und wirkte wie Joseph Haydn, war zu Lebzeiten ein höchst erfolgreicher Musiker, konnte sich aber im Vergleich mit den Wiener Größen Haydn, Mozart und Beethoven in der Publikumsgunst und auf den Spielplänen nicht so dauerhaft verankern wie diese.Beim Eröffnungssatz Allegro moderato zeigen sich die Musiker unter Leitung von Thomas Appel von ihrer besten Seite. Ein runder Orchesterklang verleiht dem Stück einen ganz speziellen Glanz. Bläser und Streicher erklingen in einer harmonischen Einheit. Mit spielerischer Leichtigkeit wecken die Musiker Erwartungen, die leider im folgenden Andante nicht erfüllt werden. Gekünstelt und ohne jede Leichtigkeit kommt dieser Satz daher, in abgehacktem Stakkato statt mit spielerischem Schwung enttäuscht er vollständig.Diesen kleinen Fauxpas machen Appel und seine Musiker im folgenden Allegro und dem Menuett, das Vanhal an den Schluss seiner Sinfonie gestellt hat, wieder wett. Quicklebendig im Allegro, gravitätisch und doch beschwingt im Menuett begeistern diese beiden Sätze das Publikum. Das zweite Hauptstück des Abends ist von ganz anderer Art. Geprägt von romantisch raunenden Tieftönen, geheimnisvollen Klängen, die sich wie selbstständig im Raum verbreiten, ist das Hornkonzert c-moll opus 8 von Franz Strauss, dem Vater des großen Komponisten Richard Strauss. Den Solopart übernimmt Mirjam Alards. Die junge Hornistin zeigt sich als besonders versiert in den langen Melodiebögen des Werks, bei denen sie ihr Talent beweist. Die weichen Klänge, die sie meisterhaft beherrscht, lassen die Zuhörer andächtig lauschen.Den zweiten Teil des Konzerts dominieren die Polowetzer Tänze von Alexander Borodin. Mit viel Temperament und Gespür für die russische Seele, die Borodin in diese Komposition einfließen ließ, meistert das Amberger Sinfonieorchester diese fremdländischen und mit Orientalismen durchsetzten Stücke, die eigentlich als Ballett für die Oper "Prinz Igor" geschrieben wurden - mitreißend und vor allem mit dem gebotenen Lokalkolorit, das den farbigen Glanz und die Düfte des Morgenlands spürbar werden lässt.Ein besonderes Kabinettstückchen bringt das Orchester zum Abschluss: die Ouvertüre zu Gioacchino Rossinis Oper "Die diebische Elster". Die mag bei vielen im Publikum einen kleinen Aha-Effekt ausgelöst haben, denn das Stück beinhaltet Melodien, die jeder kennt, aber nur die wenigsten wissen von wem es geschaffen wurde.Diese Bildungslücke wird nun geschlossen und die eingängige Melodie des dritten Teils der Ouvertüre wäre wohl dem einen oder anderen für den Rest der Nacht nicht mehr aus dem Kopf gegangen, wenn nicht als zweite Zugabe - nach der Tick-Tack-Polka von Johann Strauss - der obligatorische und eingängige Radetzkymarsch aus der Feder des Vaters des Walzerkönigs, das Konzert beendet. Bis auf kleinere Unebenheiten wird hier ein hohes Niveau in der Werkauswahl ebenso wie in der Qualität des Orchesters bestätigt.