Der aus Tirol stammende Tenor Martin Mitterrutzner erhielt seine Ausbildung bei Brigitte Fassbaender, die seine Laufbahn maßgeblich prägte. Zahlreiche Preise, darunter 2016 der Echo Klassik für die Neueinspielung von Vincis "Catone in Utica", ebneten ihm den Weg in die internationalen Konzert- und Opernhäuser. Am Sonntag, 5. November, um 19.30 Uhr singt er im Stadttheater Texte von Heinrich Heine, vertont von Mendelssohn, Schumann, Liszt und Wolf. Begleitet wird er von Gerold Huber am Klavier.

Mittenrutzner sammelte bereits als Zehnjähriger als Erster Knabe in Mozarts "Zauberflöte" unter Sir John Eliot Gardiner Bühnenerfahrung. 2007 wurde er mit der Eberhard-Wächter-Medaille der Wiener Staatsoper ausgezeichnet. Aktuell gehört er dem Frankfurter Ensemble an. Gerold Huber konzertiert als gefragter Liedbegleiter mit vielen international bekannten Sängern, darunter Christiane Karg, Christina Landshamer, Ruth Ziesak, Mojca Erdmann, Michael Nagy, Maximilian Schmitt und Franz-Josef Selig. 1998 erhielt er mit dem Bariton Christian Gerhaher, mit dem er bereits seit Schülertagen ein festes Lied-Duo bildet, den Prix International Pro Musicis in Paris/New York.Karten für das Konzert in Zusammenarbeit mit den Opernfreunden sind zwischen 22 und 3 Euro in der Tourist-Info am Hallplatz (09621/10 12 33; tourismus@amberg.de), unter www.ticketonline.de und an der Abendkasse erhältlich.