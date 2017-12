Wenn zur Weihnachtszeit Ballett auf dem Programm steht, kommt man an Peter Tschaikowsky nicht vorbei. The Dance Factory Johannesburg verlegt das klassische Ballett "Schwanensee" nach Afrika.

Aktuelle Facetten

Tänzer voll Energie

Meist werden Tschaikowskys schönste Kompositionen für Tanztheater, "Der Nussknacker" und "Schwanensee", in Choreografien dargeboten, die einer romantischen Deutung der Märchen folgt. Einst von Marius Petipa ersonnen und vielfach abgewandelt, aber doch immer wieder "klassisch" zu sehen. Einen ganz anderen Weg schlägt die südafrikanische Tänzerin und Choreografin Dada Masilo ein. Sie nimmt Teile der Tschaikowsky-Komposition und ergänzt sie durch Werke der Minimal-Music-Ikonen Arvo Pärt und Steve Reich, Rene Avenant und Camille Saint-Saens. Die Auswahl ist besonders liebevoll vorgenommen, so dass das Ergebnis in sich schlüssig ist und damit einen weiteren Meilenstein darstellt, der sicherlich bald auch Vorbild für künftige Theatermacher sein wird.Die Geschichte von Siegfried und Odette unterzieht Masilo ebenfalls einer Revision. Sie thematisiert aktuelle Probleme ihrer afrikanischen Heimat. Die alltägliche Homophobie und die in den ärmeren Ländern immer noch tödliche Infektionskrankheit Aids werden tänzerisch umgesetzt, ebenso wie Rituale und Feste der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. So gibt es beim "Schwanensee", der am Sonntagabend im Amberger Stadttheater aufgeführt wurde auch kein Happy-End, sondern eine soziale Milieustudie: Der dunkelhäutige Siegfried ist schwul und will sich partout nicht verheiraten lassen.Dabei hat die Produktion der "Dance Factory Johannesburg" alle Zutaten eines klassischen Balletts, die auch in einer höchst amüsanten "Einführung" vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Glosse, die Paul Jennings für den britischen Sunday Telegraph verfasste und die zum Leidwesen der weniger anglophonen Zuschauer nur in englischer Sprache vorgetragen wird.Eine Übersetzung des höchst originellen Textes gibt es dankenswerterweise im Programmheft. Ein großer Teil der einzelnen Tänze ist von Rhythmen aus der Heimat der Choreografin inspiriert und fügen sich nahtlos in die "klassischen" Teile ein. Die Leistung des Ensembles, sieben jungen Männern und ebenso vielen jungen Frauen, kann gar nicht genug gelobt werden.Mit einer ursprünglichen Energie und nur so vor Kraft strotzend nehmen sich die Tänzer ihrer Rollen an und begeistern das Publikum, darunter auch manche, die sich sonst nicht fürs Tanztheater erwärmen lassen. Herrlich poetische Soli und Pas de deux' wechseln mit temporeichen Ensembleszenen und bringen eine einfache Botschaft von der Liebe, vom menschlichen Dasein und den Widrigkeiten des Lebens einfallsreich und in höchst ästhetischen Bildern auf die Bühne. Mit ausdauerndem Beifall feiern die Zuschauer diese ungewöhnliche und doch be- und verzaubernde Choreografie.