( dwi) Die Frage, die man sich stellt, ist nicht, "wer ist das?", sondern "wie viele ist er?". Matthias Egersdörfer und die Geister, die er rief, vereinen sich zu einem uncharmanten Unikat des deutschen Kabaretts. Ins Casino-Wirtshaus brachte er seinen Tuba spielenden "haarigen Bolln" mit.

Die Frisur sitzt aalglatt, der Nadelstreifenanzug ist von der Stange, die zwei obersten Knöpfe des roten Hemdes sind geöffnet und das weiße Unterhemd spitzt durch. Egersdörfer begrüßt nicht - Egersdörfer erzählt gleich, warum das Publikum nicht so viel von ihm erwarten solle, und redet sich fortan in eine unglaubliche Farce. Bedacht und langsam steigert er sich zur Höchstform bis zum cholerischen Ausbruch.Dann - kurzes Schweigen. Seine offensichtliche Suche nach Verständnis bei den Gästen ist vergeblich. Denn die lachen nur.Über die Geschichten, dass ein Navi unerlässlich sei, wenn man sich auf den Weg von Fädd (Fürth) nach Ambärch (Amberg) begibt. Ohne die weibliche geheimnisvolle Stimme, die ihm nie widerspricht, blieben viele Abenteuer unerlebt. Egal, was ihn inspiriert, jeder möchte wissen, wie Egersdörfers Anekdoten ausgehen. Er treibt es auf die Spitze, um in einer Banalität zu enden.Und zwischendurch darf Heinrich Filsner auch mal die Aufmerksamkeit des Publikums genießen. Er umarmt seine Tuba heiß und innig und untermalt das Schauspiel auf der Bühne gekonnt verkorkst, während ein griesgrämiger Egersdörfer mimisch Missfallen demonstriert. Der erste Advent im Casino-Wirtshaus war nicht besinnlich, aber unterhaltsam.