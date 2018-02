Dass es Spaß macht und gesund ist, an kalten Wintertagen im Wald spazieren zu gehen, das wissen die Gailoher natürlich längst. Jetzt aber lohnt sich so ein Ausflug noch mehr.

Vor einigen Tagen hat ein unbekannter Sägen-Virtuose den Stumpf eines abgebrochenen Baumes im Wald an der ehemaligen Bahnstrecke nach Ursensollen in ein Kunstwerk verwandelt. Ein stattlicher hölzerner Uhu wartet dort jetzt auf Spaziergänger. "Eine Bereicherung und eine Freude ist das für viele, die dort entlang gehen", schreibt AZ-Leserin Sabine Jakstadt in einer E-Mail an die Redaktion.