Seit acht Jahren ermöglicht der Verein zur Förderung der Frauengesundheit Oberpfalz mit dem offenen Atelier für krebskranke Menschen ein kunsttherapeutisches Angebot. Sie treffen sich jede Woche unter der Leitung von Kunsttherapeutin Michaela Peter und gestalten kreative Werke. Der Austausch die Arbeiten, des gestalterischen Prozesses und der individuellen Lebenssituation sind Bestandteil des Angebotes. "Viele Teilnehmer sehen die Gespräche als Stütze an", erklärt Peter.

Die Bilder sind in Acrylfarben, Aquarell, Pastell- und Ölkreiden oder Tusche gemalt. "Daneben entstehen auch Skulpturen oder Objekte in Mischtechnik. Denn ein breites Material- und Methodenangebot ist Teil des Konzepts." Einige Werke sind ab Donnerstag, 22. Juni, im Klinikum St. Marien in Amberg zu sehen. Interessierte sind zur Eröffnung der Ausstellung "immer - hier - jetzt" ab 18 Uhr ins Krankenhaus eingeladen. Die Vernissage gibt einen Einblick in die Vielfalt des Ausdrucks der Teilnehmer und möchte einen Überblick über die Arbeitsweise der Therapeutin vermitteln. Die Arbeiten sind bis Freitag, 8. September, zu sehen.