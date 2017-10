Was für ein Ritterschlag. Jennifer Lawrence, derzeit eine der angesagtesten Schauspielerinnen Hollywoods, gefällt die Kunst der gebürtigen Oberpfälzerin Veronika Neto. Mit ihrer Arbeit hat Paramount Pictures sogar den neuen Darren-Aronofsky-Film "Mother!" beworben.

Zur Zusammenarbeit der 33-Jährigen mit der Filmproduktionsgesellschaft kam es laut Neto recht überraschend. Anfang August erreichte sie eine E-Mail - mit dem Auftrag, ein sogenanntes Artwork, also eine künstlerische Arbeit, für den neuen Film von Regisseur Darren Aronofsky ("The Wrestler", "Black Swan") zu kreieren. Bei Talent-Wettbewerben hatte Neto zuvor auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem gestaltete sie Illustrationen für Cadillac und den Film "Atomic Blonde". Paramount Pictures wählte letztlich zwölf Frauen und Männer aus aller Welt aus, die für "Mother!" ein Kunstwerk schaffen sollten.Für die 33-Jährige, die vor sechs Jahren in die USA ausgewandert war, aber lange in Sulzbach-Rosenberg, Amberg und Kümmersbruck lebte, musste es nach der E-Mail schnell gehen. Neto hatte nur wenige Tage Zeit, um ein Konzept zu entwickeln. Der Auftrag kam eigentlich zeitlich ungünstig. Ihre Mutter sowie ihr Bruder mit Frau und zwei Kindern besuchten sie in dieser Zeit in den USA. Die Künstlerin hatte ihre Familie zwei Jahre nicht mehr gesehen. Da gab es einiges nachzuholen. Deshalb hatte Neto für acht Tage ein Ferienhaus am Strand gemietet.Einen Auftrag von Paramount Pictures lässt man als junge, aufstrebende Künstlerin aber nicht sausen. Also musste die 33-Jährige alles unter einen Hut bringen. Sie verriet: "Das war purer Zeitdruck und ein enormer Druck allgemein, zumal sie (Paramount Pictures, Anm. d. Redaktion) mir geschrieben haben, dass Jennifer Lawrence ihr Bild freigeben muss, bevor irgendetwas zustande kommt." Letztlich reichte Neto zwei Konzepte ein. Die Entscheidung fiel auf ein Motiv, auf dem die Konterfeis der beiden Oscar-Gewinner und "Mother!"-Hauptdarsteller Jennifer Lawrence und Javier Bardem zu sehen sind.Anhaltspunkte hatte Neto nur wenige. Vorgegeben war so gut wie gar nichts. Die Künstlerin bekam lediglich einen Trailer zu sehen und eine kurze, englische Film-Beschreibung zu lesen - frei übersetzt: "Die Beziehung eines Paares wird auf die Probe gestellt, als uneingeladene Gäste in ihrem Zuhause ankommen. Sie stören das ruhige Dasein." Neto verrät: "Ich denke, Paramount Pictures wollte, dass der Künstler nicht eingeschränkt ist und der eigenen Fantasie freien Lauf schenkt. Sie haben ja wirklich bis zum Schluss - also bis zur Filmpremiere - alle Trailer und die gesamte Marketingkampagne sehr spannungsvoll durchgezogen."Mithilfe der Werke der zwölf Künstler bewarb Paramount Pictures den Film, in dem auch Ed Harris, Michelle Pfeiffer und Domhnall Gleeson mitspielen und der am 14. September in den deutschen Kinos gestartet ist. Bei Netos Werk handelt es sich um ein sogenanntes "Mixed Media Artwork". Der Großteil besteht aus Aquarell-Malerei. Anschließend ist die Arbeit laut Neto eingescannt und mit Photoshop digital bearbeitet worden. Auch der Hintergrund, die Mauer, entstand komplett mit Photoshop. Die Kunstwerke sind schließlich auf Blogs, Twitter, Facebook und Instagram veröffentlicht worden - in Russland, Großbritannien, Deutschland, den USA, kurz: Rund um den Globus. Kein Wunder, dass die 33-Jährige mächtig stolz ist. Zumal die Arbeiten derzeit im "Arc Light Cinema" in Hollywood ausgestellt sind.Für die aus Deutschland angereiste Familie hatte Neto schließlich trotz des Auftrags von Paramount Pictures Zeit. Die 33-Jährige lebt seit sechs Jahren in Newark im Bundesstaat New Jersey - mit ihrem Mann Angelo und ihrem fünfjährigen Sohn, der passenderweise Oscar heißt. Veronika Neto hätte sicherlich nichts dagegen, wenn sie einen zweiten Oscar ihr Eigen nennen könnte. Also die Trophäe, die unter anderem auch in der Kategorie "Bestes Szenenbild" vergeben wird. Wer weiß, vielleicht klappt das ja tatsächlich einmal. Schließlich lebt die 33-Jährige im Land der unbegrenzten Möglichkeiten - und sie hat schon bewiesen, dass sie den Ansprüchen einer Jennifer Lawrence gerecht werden kann.