"Man meint ja manchmal, er hätte nix zu lachen", scherzte OB Michael Cerny über Gewerbebau-Chef Karlheinz Brandelik. Der gab ebenso augenzwinkernd zurück, mitunter sei "alles so lächerlich", dass er dennoch lachen könne. In diesem Fall sowieso, schließlich ging es um die Amberger Lachnacht.

Sie wird heuer bereits zum siebten Mal von der Gewerbebau veranstaltet - in Kooperation mit dem Kulturamt am Sonntag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr erneut im Stadttheater. Dafür machten der Oberbürgermeister, Karlheinz Brandelik, Kulturreferent Wolfgang Dersch und Kulturfachkraft Marina Auer bei einer Pressekonferenz schon mal Werbung. Schließlich bietet die beliebte Veranstaltung diesmal ein besonderes Programm mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft sowie der Kabarettistin Constanze Lindner.Sie hat im vergangenen Jahr den bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter gewonnen und heimste auch schon den Thurn-und-Taxis-Kabarettpreis ein; vor allem an der Seite von Hannes Ringlstetter ist sie aus dem Fernsehen bekannt. Michael Cerny freute sich, dass mit ihr als Newcomerin und der traditionsreichen Lach- und Schießgesellschaft wieder ein gelungener Mix aus "sich ergänzenden Partnern" gefunden wurde.Dass die Gewerbebau die Lachnacht bereits zum siebten Mal veranstaltet, zeigt für ihn "Wirtschaftsförderung in all ihren Variationen". Das sieht auch Karlheinz Brandelik so, dem es neben den sonstigen Aufgaben seiner Gesellschaft auch darum geht, "unseren Lebensraum lebenswert zu machen". Wirtschaftsförderung sei ja nicht zum Selbstzweck da, sondern für die Stadt, der man so zumindest symbolisch etwas zurückgeben wolle. Und weil "gemeinsam lachen schöner ist, als alleine", wirkt das Kulturreferat seit 2011 an der Programmgestaltung mit, wie Wolfgang Dersch sagte. Er verspricht sich "beste Unterhaltung", gerade von der Lach- und Schießgesellschaft, die seit Herbst 2015 wieder mit einem festen Ensemble auf Tour sei.Neben vielen politischen und gesellschaftlichen Themen biete die Truppe aus Sebastian Rüger, Frank Smilgies (alias Ulan & Bator), Caroline Ebner und Norbert Bürger auch musikalische Begleitung auf höchstem Niveau. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 21. August, ab 9 Uhr bei der Tourist-Info und der AZ.