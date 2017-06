(frj) Gerade wenn draußen wieder sommerliche Temperaturen in den Biergarten oder ins Freibad locken, beginnen nachdenkliche Menschen auch über den Klimawandel, der mit einer Erderwärmung einher geht, nachzudenken. Für diese Zeitgenossen war der Vortrag, den Marianne Rolshoven, ihres Zeichens Akademische Direktorin an der katholischen Universität in Eichstätt, zum Thema Klimageschichte in Klosteraufzeichnungen hielt, eine spannende und informative Lehrstunde.

Bei ihren Forschungen zu diesem Thema konnte Marianne Rolshoven vor allem drei Quellen aus unserer näheren Umgebung nutzen: Zum Ersten die Aufzeichnungen von Ignatz Balthasar Pickel, der akribisch genaue Notizen hinterlassen hat, mit denen er im 18. Jahrhundert den Grundstein für eine systematische Klimaforschung legte. Dabei erweisen sich die in Eichstätt überlieferten Tabellen als recht präzise. Die zweite Quelle sind Wetterbeobachtungen aus den Jahren ab etwa 1660, die im Kloster Speinshart (Kreis Neustadt an der Waldnaab) aufgezeichnet wurden. Und zum Dritten - vor allem für Bewohner des Landkreises Amberg-Sulzbach interessant - drei Kalenderbände aus den Jahren 1740 bis 1800, in denen die Witterung rund ums Kloster Ensdorf dokumentiert wurde.Dadurch, dass der Forschung mehrere Quellen vorliegen, kann man Schlüsse auf die Klimaveränderungen in dieser Zeit ziehen, denn die Betrachtung mittels der Zeitachse kann lokale Ereignisse aus der allgemeinen Betrachtung ausnehmen. Jedoch sind die Aufzeichnungen unterschiedlich. Wo ein Klosterbruder die Temperaturen exakt ermittelt, notiert ein anderer einfach nur heiß, sehr heiß oder kalt. Die Wetterbeobachtungen sind allerdings kein reiner Selbstzweck, sondern erfüllten eine wichtige Aufgabe. Denn durch die kontinuierlich ausgewerteten Zahlen konnten Rückschlüsse für die Landwirtschaft gezogen werden, wann die günstigsten Tage für die Aussaat oder die Ernte sind, oder - besonders wertvoll für die Klöster, die wie in Speinshart einen Gutteil ihrer Einkünfte aus der Fischzucht erzielten - der richtige Zeitpunkt zum Ablassen der Weiher. Und es lassen sich laut Marianne Rolshoven auch Einblicke in die Klimageschichte der Oberpfalz gewinnen. Zum Beispiel führte Mitte des 18. Jahrhunderts eine kleine Zwischeneiszeit zu Missernten, gefolgt von Teuerung und Hungersnot. Vor dem Hintergrund des Wissens um diesen Umstand lassen sich einige Veränderungen in dieser Zeit in Natur und Kultur besser verstehen.Aber die Skeptiker in unserer jetzigen Zeit sollten nicht gar so furchtsam gegenüber der Erderwärmung sein, denn ein paar aufeinanderfolgende heiße Sommer sind noch kein Klimawandel, sie könnten aber eine Tendenz für die Zukunft anzeigen.