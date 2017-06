Einen weiteren Beitrag zum Reformationsjubiläum leistete Manfred Knedlik mit seinem Vortrag über Protestantische Passionsspiele im Barocksaal der Provinzialbibliothek. Er hatte sich dafür zwei Beispiele ausgesucht anhand derer er seinen Zuhörern diese spezielle Gattung nahebrachte.

Zum einen ein Werk des Augsburger Meistersingers Sebastian Wild, zum anderen die Amberger Passion, die sein berühmter Nürnberger Kollege Hans Sachs dem Rat der oberpfälzischen Stadt widmete. Letztere erregte natürlich die Aufmerksamkeit des Publikums im Besonderen. Die "gantz Passion", die "vor einer Christlichen Gemain zu spilen" war wurde im Jahre 1560 vom Amberger Buchdrucker Wolf Guldenmund veröffentlicht. Es sind weltweit nur mehr drei Exemplare dieses Werks vorhanden, nämlich in London, Moskau und eben in der Amberger Provinzialbibliothek, was die Leiterin derselben, Sieglinde Kurz, in ihrer Begrüßung mit Stolz in der Stimme anmerkte.Manfred Knedlik erläuterte zunächst die problematische Stellung der Passionen in der Reformzeit. Von den Reformatoren, allen voran Martin Luther, wurden diese aus der Tradition der mittelalterlichen Mysterienspiele erwachsenen Osterspiele zunächst missbilligt. Die Theologen befürchteten, dass die Aufführungen von Passionen dem ernsten Gedenken an Christi Tod abträglich seien und zu einem Massenspektakel für die Zuschauer verkommen würden.Aber gegen die Macht des Volksglaubens konnte sich diese Meinung nicht durchsetzen und so verwässerte allmählich das generelle Verbot, und auch protestantische Dichter nahmen sich des Genres an. Luther erkannte in den Aufführungen denn auch einen gewissen pädagogischen Wert zur Unterweisung der Menschen in der biblischen Heilsgeschichte. Der Schöpfer der Amberger Passion, Hans Sachs war eine ungewöhnlich schaffensfreudige Persönlichkeit. Der Lyriker, Epiker und Dramatiker aus Nürnberg hat neben Gedichten und Prosadichtungen auch über 200 Dramen geschrieben. Mythologie, Historie und die Natur lieferten ihm den Stoff für diese Schriften - und natürlich nutzte er die Bibel als Quelle der Inspiration. Für sein Passionsspiel verwendete er nur Texte aus der Heiligen Schrift, um dem Luther'schen Diktum "Sola Scriptum" zu entsprechen und bestimmte das Werk ausschließlich für religiös motivierte Aufführungen in der Osterzeit.Inhaltlich lehnt es sich stark an die vier Evangelien an und beschreibt die letzten Stunden Christi. Die oftmals drastischen und exzessiven Darstellungen des Leidens des Erlösers brachten nach Meinung Luthers nicht die "rechte frucht des leydens Christi" sondern dienten der Sensationsgier. Diese ablehnende Haltung hatte in vielen Gebieten zum Aufführungsverbot geführt, das aber im süddeutschen Raum nicht zum Verschwinden der Passionsspiele führte und uns heute noch einen Eindruck der einstigen Volksfrömmigkeit gibt.