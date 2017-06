und die Reformation, eine ganz besondere Geschichte. Schon klar. Sonderrolle und so. Aber wann wurde die Stadt überhaupt evangelisch? "Eine sehr gute Frage", sagt Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger. Aber im Abstand von 500 Jahren gar nicht so einfach zu beantworten.

Fröschel vermittelt

Exil in Nürnberg

"Kein richtiger Pfarrer"

Noch vier Vorträge Als weitere Höhepunkte empfindet Johannes Laschinger die vier noch folgenden Vorträge der Reformationsreihe: An diesem Montag den von Bernhard Lübbers , der zeigt, welche Bedeutung der Buchdruck für die Reformation hatte - "Luther war ja im Grunde ein Bestsellerautor".



Beim nächsten Mal springt dann Dr. Matthias Schöberl für Christian Reinhardt ein, der absagen musste. Deshalb wird der Termin vorgezogen auf Montag, 17. Juli. Schöberls Thema: "Wie Stadt und Kurfürst stritten". Der Amberger Historiker und Journalist behandelt die Beziehung zwischen der Stadt Amberg und den pfälzischen Landesherrn vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen Spannungen im 16. und 17. Jahrhundert.



Nach Plan geht es am 25. September mit Dr. Markus Lommer weiter. Der Sulzbach-Rosenberger Stadtheimatpfleger hat seinen Vortrag betitelt: "Amberg als (ein?) Sonderfall? Ein Vergleich mit der Entwicklung in Sulzbach". Er geht der Frage nach, ob es in der Oberpfalz einen versöhnlicheren Weg gegeben hätte, wie ihn in der Nachbarstadt das Simultaneum darstellte.



Zum Abschluss behandeln Johannes Laschinger und Jörg Fischer 31. Oktober die Amberger Korrespondenz mit den Reformatoren: "Ein Brief nach Wittenberg: Die Lutherbriefe des Amberger Rats und ihr Bewertung - Eine Revolution von unten?". Dieser Vortrag ist im Großen Rathaussaal, die anderen sind immer im Gemeindehaus Erlöserkirche. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. (ll)

Doch natürlich kann der Experte mit einer Jahreszahl aufwarten: "1538 kam der erste evangelische Prediger in die Stadt." Er hieß Andreas Hügel und musste zwar schon nach einem halben Jahr wieder gehen, aber in den Jahren 1539 und 1540 wurde Amberg laut Laschinger dann tatsächlich überwiegend evangelisch. Natürlich gab es zunächst noch einige katholische Bastionen, etwa den Stadtpfarrer Georg Helbling oder den Guardian des Franziskanerklosters, der ebenfalls nicht zur neuen Religion wechseln wollte.Dass Amberg eine der ersten Städte in der Oberpfalz ist, die das evangelische Bekenntnis annehmen, hat vor allem zwei Gründe. Der eine sind die Landstände, die hier zusammentreten - Amberg war ja damals noch die Hauptstadt der Oberpfalz. Bei deren Verhandlungen sieht man laut Laschinger deutlich, wie das Luthertum beim Adel und den Städten voranschreitet.Der andere Grund, der Ambergs Sonder- und Vorreiterrolle begründet, ist der unmittelbare Kontakt mit den Wittenberger Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. Er kann 1538 zustande kommen, weil sich in deren Umfeld der Amberger Sebastian Fröschel aufhält. Er stellt den Kontakt zwischen dem Rat der Stadt und den Reformatoren her.Höhepunkt der Korrespondenz ist 1555 die eigene Kirchenordnung, die sich die Stadt gibt und die sie Melanchthon zuschickt, damit er sein Urteil dazu abgeben kann. Er überarbeitet sie ausgiebig, und die Amberger übernehmen alle seine Änderungen. Für Laschinger zeugt dieses Verhalten des Rates in Religionsangelegenheiten vor allem vom "Selbstbewusstsein einer reichen Oberschicht", denn der Wechsel zum evangelischen Bekenntnis erfolgt ohne Rücksprache mit dem Landesherrn, was zuvor keine Stadt in der Oberpfalz wagte. 1563/64 aber will Kurfürst Friedrich III. dann doch von seinem Recht Gebrauch machen, das Bekenntnis seiner Untertanen zu bestimmen. Der Calvinismus soll es jetzt sein. Die Amberger sträuben sich, bleiben überwiegend evangelisch. Insgesamt verläuft die Auseinandersetzung nach Laschingers Urteil moderat, doch 1592 kommt es zu einer bekannten Eskalation, dem "Amberger Lärmen". 1400 bewaffnete Bürger auf dem Marktplatz veranlassen die Regierung zur Flucht. "Denen war das nicht geheuer."Die Rückkehr Ambergs zum Katholizismus erfolgt nach der Niederlage des Winterkönigs in der Schlacht am Weißen Berg 1620. Die Stadt wird wieder bayerisch, und Kurfürst Maximilian I. stellt die Bürger vor die Wahl: katholisch werden oder Amberg verlassen. Für die einfachen Leute ist das keine wirkliche Alternative. "Die Handwerkerfamilien konvertieren rasch", weiß Laschinger. Aber unter den alten und vermögenden Geschlechtern gab es etliche, die um ihres Glaubens willen die Stadt verließen. Sie zogen etwa in die evangelische Reichsstadt Nürnberg.Dass die Ausrichtung der Amberger nach Nürnberg wesentlich stärker war, als man bisher gemeint hat - ebenso wie die wirtschaftliche Verflechtung - das ist eine neue Erkenntnis, die Johannes Laschinger aus den bisherigen Vorträgen zum Reformationsjubiläum gewonnen hat. Die Reihe wurde von Stadtarchiv, der Regionalgruppe Amberg des Historischen Vereins für die Oberpfalz sowie den evangelischen Kirchengemeinden in Amberg zum Reformationsjubiläum gemeinsam organisiert.Geradezu begeistert hat Laschinger der Vortrag von Dr. Werner Schrüfer über den katholischen Widerstand gegen die Reformation in Amberg. Er zeigte sehr lebendig die Auseinandersetzung mit Stadtpfarrer Georg Helbling, dem man angesichts seines Festhaltens am alten Glauben schließlich sogar vorwarf, er sei gar kein richtiger Pfarrer.Auch die Zuhörer diskutierten hinterher ausgiebig mit Schrüfer. Wie der Stadtarchivar überhaupt mit der bisherigen Resonanz der Reihe zufrieden ist: Die Besucherzahl habe sich auf etwa 50 eingependelt. "Das schafft man bei solchen Themen oft in Regensburg nicht."