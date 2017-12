Stimmungsvoll in Rot und Schwarz gekleidet ziehen die Sänger aus dem Gregor-Mendel-Gymnasium mit "Audite, silete" festlich in den Kongregationssaal ein. Doch geplant war das zunächst etwas anders.

Auch Lehrer machen mit

"Lieblich Lied ins Ohr"

Amberg. (kge) Erst eine Woche zuvor bekamen die Verantwortlichen Bescheid, dass wegen Baumaßnahmen die Dreifaltigkeitskirche nicht zur Verfügung steht. Direktor Peter Welnhofer wies bei seiner kurzen Begrüßung auf diesen Umstand hin und bedankte sich ausdrücklich für die kurzfristige und unkomplizierte Umdisponierung der Räumlichkeiten.Vielfältig und abwechslungsreich zeigten sich Chöre, Solisten und Ensembles. Schüler und Lehrer waren gleichermaßen zu erleben. Miteinander hatten sie ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das eine reichliche Stunde keinen Zweifel an der musikalischen Freude der Mitwirkenden aufkommen ließ.Besonderen Schwung brachte gegen Ende die Big Band mit, die unter der Leitung von Sebastian Kuhl unter anderem die Jingle Bells rockte. Die Musiker der großen Truppe bekamen nicht nur von den Eltern und Zuhörern die volle Aufmerksamkeit, sondern auch von ihren Mitschülern.Damit wurden die klassischen Beiträge auf der Empore nicht so bedacht, obwohl sie ausnahmslos ein hohes Niveau boten.Viele Proben waren sicherlich die Grundlage dafür, aber beim eingangs präsentierten Stück "Audite, silete" herrschte vor allem bei den Jüngeren noch mehr Übungsbedarf. In der deutschen Übersetzung des Stückes von Michael Praetorius heißt es nämlich: "Seid stille und lauschet! Euch singt der Engel Chor ganz leise aus der Ferne ein lieblich Lied ins Ohr."