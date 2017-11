Mit ihren Stimmen schaffen es die Mitglieder des Don Kosaken-Chores von Wanja Hlibka Menschen und Völker zu verbinden. Das stellten sie in der Erlöserkirche unter Beweis.

Amberg. (ads) Die russische Leidenschaft der Weltklassesänger des Don Kosaken-Chores, verleiht ihren Stimmen die Russlands. Die Konzertgäste in der Erlöserkirche erlebten einen Hörgenuss, der unter die Haut ging und die Herzen rührte. Auf beeindruckende Weise bewiesen die Sänger, dass Musik alle Grenzen überschreitet und Menschen und Völker verbinden kann.Pfarrer Johannes Blohm erinnerte bei seiner Begrüßung zum Konzert, dass die Erlösergemeinde mit unterschiedlichsten Veranstaltungen und Angeboten das Reformationsjubiläum in den vergangenen zwölf Monaten begangen habe. Das klang- und würdevolle Konzert des Don Kosaken-Chores kröne nun als Abschluss das Jubeljahr. Der Gastgeber ließ wissen, dass die Sänger für das Gastspiel in Amberg einen Umweg auf ihrer Konzertreise eingebaut und ihren freien Abend geopfert hätten.Wenn die Sänger aus den großen osteuropäischen Opernhäusern mit ihrer Original Kosakentracht schon beim Betreten des Altarraums der Erlöserkirche die Konzertgäste beeindruckten, so doch umso mehr mit ihren Stimmen. Mit dem "Credo" läutete das Ensemble das Konzert ein und gab schon mal eine Kostprobe seines gesanglichen Könnens. Die Sänger mit ihren mächtigen und ausdrucksstarken Stimmen, die auch als Solisten glänzten, vereinten sich harmonisch zu einem überwältigenden Klangkörper.Die ureigene Art und Weise, die russische Seele mit ihren wunderbaren Stimmen in allen Tonlagen zum Leben zu erwecken, ist das Erfolgsgeheimnis des Don Kosaken-Chors. Wanja Hlibka glänzte als Dirigent. Er war in dem Original Don-Kosaken-Chor von Serge Jaroff, der 60 Jahre lang als der bekannteste Chor der Welt galt, damals der jüngste Solist. Danach nahm er sich einige Jahre Zeit, bis er nach dem Tod des Chorgründers Serge Jaroff den Schritt vom Sänger zum Dirigenten machte und den Chor zurück zu seiner unverminderten Popularität führte. Wanja Hlibka versteht es blendend, die einzelnen Sänger nach ihren stimmlichen Möglichkeiten zu fördern und einzusetzen und somit den weltberühmten unnachahmlichen Gesang des Original Don Kosaken-Chores von Serge Jaroff am Leben zu erhalten.Im ersten Teil brachte das Ensemble Gesänge aus der russisch-orthodoxen Kirche zu Gehör. Im zweiten Teil wallte mit den landestypischen Volksweisen die russische Leidenschaft im Blut der Sänger auf.