Er spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: wortgewandt und mit absoluter Hingabe. Arthur Schnabl ist Journalist, Lyriker und Reiseleiter und lässt im Café Zentral die Wiener Kaffeehaus-Kultur aufleben. Er könne nichts anderes, als mit Sprache umzugehen. Das sagt Arthur Schnabl über sich selber.

Und mehr muss es auch nicht sein, um die Gäste des Evangelischen Bildungswerkes zu begeistern. Als heimlicher Verehrer der Habsburger liegt es also nahe, dass er sich intensiv mit der Wiener Kaffeehaus-Kultur beschäftigt. "Die Türken hauten ab und übrig blieb ein Sack voller brauner Bohnen", erzählte Schnabl. Man hätte Suppe daraus gekocht. Dieses braune Gebräu schmeckte anfangs nicht nur widerlich, sondern löste auch Durchfall aus. Aber schließlich sei es zudem bekannt als anregender Wachmacher eine Idee war geboren: Das Wiener Café Central, das nun im Amberger Zentral Thema war.In Österreichs Metropole entstand auch eine besondere Literatur. "Entfettung der Sprache, das Großartige fast schwebend klingen lassen, möglichst leicht mit wenig Worten auf den Punkt gebracht", schwärmte der Lyriker. Das Café Central bestimmte das geistige Klima und war ein Zuhause für die ganz Großen, wie Friedrich Torberg, Peter Altenberg, Alfred Polgar und Anton Kuh. Warum schrieben sie dort? "Diese literarischen Tagediebe waren arm, aber aus reichem Hause." Das Kaffeehaus gab ihnen Wärme. Es war aber auch vergleichbar mit dem heutigen Internet. Im Café wurde gelauscht und man konnte belauscht werden, dort war die Quelle aller Informationen, Klatsch und Tratsch. Das Wichtigste: Sehen und gesehen werden.Arthur Schnabl liest im Wiener Schmäh unter anderem aus "Die Erben der Tante Jolesch" und Polgars "Die Mission des Luftballons". Dies sei die Kunst der Kaffeehaus-Kultur dargestellt in einem Gegenstand. "Aber festlegen lasse ich mich nicht. Das wäre nicht Wienerisch", sagt Schnabl mit einem Lachen. Anton Kuh nannte er einen zynischen Sprechsteller, den cleversten Kopf der Kultur und einen brillanten Stegreif-Redner, der wusste, wie man mit einer rettenden Ansprache in Kürze viele Zuhörer gewinnen konnte.Seinen Wiener Schmäh behielt der Regensburger bei, als sein Handy klingelte und er ganz wichtigtuerisch seinem Anrufer kundtat: "Lauter Exzellenzen und Herzöge sind hier - ich kann jetzt nicht. Ja, bitt'schön." Er schlüpfte in die Rolle einer Bedienung und befahl seiner musikalischen Begleitung: "Spiel mir etwas Freches." Peter Seidl klimperte am Keyboard gekonnt seine Stücke und rundet mit seinen Darbietungen den Abend ab - in Wiener Manier.