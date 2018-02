Wilhelm Koch ist "Künstler des Monats" Februar der Metropolregion Nürnberg. Das veröffentlichte der Verein in einer Pressemitteilung. Die Jury begründete die Entscheidung mit seinem Engagement: "Er ist ehrenamtlicher Vorsitzender zweier Museen, Künstler, Gebrauchsgrafiker, Verleger von Publikationen, Akquisiteur von Ausstellungen internationaler Architekten, Designer und Ausstellungsmacher. Sein künstlerisches Schaffen wurde 2017 mit dem Kulturpreis der Stadt Amberg und 2008 mit dem Bayerischen Kulturpreis geehrt." Koch habe durch das Luftmuseum, das 2006 an den Start ging, hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Außerdem sei es ihm zuzuschreiben, dass 2010 die erste Luftnacht stattfinden konnte - eine mittlerweile preisgekrönte Kunstnacht mit Skulpturen, Performances und Luft- und Lichtinstallationen, die im zweijährlichen Turnus rund 30 000 Menschen in die Altstadt lockt.