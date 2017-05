Von Amberg aus hat ein Internet-Hype die ganze Republik erfasst: Willy Nachdenklich hat mittlerweile fast 350 000 Fans. Seine Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" trifft anscheinend einen Nerv der Zeit.

Das hätte sich Sebastian Zawrel nicht träumen lassen: Dass er einmal wegen seiner Facebook-Seite in Universitäten vor vollen Hörsälen spricht. Unter dem Pseudonym Willy Nachdenklich postet der 32-Jährige jeden Tag "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" und prägt damit zurzeit die Jugendsprache in ganz Deutschland.Willys Rezept: Er persifliert den Nonsens, der millionenfach in den sozialen Netzwerken gelikt und geteilt wird. Die Facebook-Kultur, seinen Internet-Bekanntenkreis regelmäßig mit rührseligen Pseudo-Lebensweisheiten zu behelligen, übertreibt er bis ins Absurde und wird dafür von seinen Fans gefeiert. Beispiel gefällig: Er postet ein Bild von einem Sonnenuntergang. Die Silhouette von vier Menschen ist zu sehen. Daneben steht: "Die besten Freunde sind die was immer da simd wenn man die mal braucht"."Die ersten nachdenklichen Sprüche habe ich rein aus Spaß gemacht. Zuerst haben viele Leute gemeint, dass ich ein bisserl deppert bin. Die haben gedacht, das ist ernst gemeint", erzählte er jetzt in einer Vorlesung an der Uni Bamberg. Er habe auch bösartige Facebook-Nachrichten erhalten, in der die Absender forderten, er solle einen Sprachkurs besuchen oder zumindest die automatische Rechtschreibprüfung einsetzen.Die Satire fand jedoch immer mehr Fans: Nach recht kurzer Zeit seien die Like-Zahlen für seine Seite in die Höhe geschossen. "Mittlerweile poste ich regelmäßig Sprüche. Ich habe mir dafür regelrecht Arbeitszeiten zu Hause freigenommen", erklärte der Amberger den Studenten an der Uni. Mehr als 340 000 Menschen haben seine Seite abonniert und Zehntausende lesen, liken und teilen täglich seine Texte und Bilder.Willys Schaffen besteht im Kern aus Sprüchen und kurzen Geschichten, die er mit aberwitzigen Schreibfehlern spickt. Der Ausruf "Serwus i bims!" hat sich bei der jungen Leserschaft in der Alltagssprache fest etabliert. Auch seine Abwandlung des Wortes "von" in "vong" wird mittlerweile von Zigtausenden scherzhaft übernommen. Deutschlandweit erscheinende Medien sind auf den Hype aufgesprungen. In einer Dokumentation von 3sat, bei jetzt.de und in anderen Medien war Willy bereits zu Gast. Für BR Puls schreibt er gar eine wöchentliche Kolumne, in der er in "Dr. Sommer"-Manier Fragen der User beantwortet.Sein Erfolg in Online- und Offline-Medien erregt jetzt auch die Aufmerksamkeit der Wissenschaft. Das Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Bamberg hatte den Amberger eingeladen, und der Hörsaal war trotz sommerlicher Temperaturen voll. Die Bamberger Kommunikationswissenschaftler interessierte vor allem der virale Erfolg von Willys Seite. "Willy Nachdenklich ist Teil eines Netz-Phänomens", erklärt der aus Sulzbach-Rosenberg stammende Dr. Andre Haller. "Normale Menschen erreichen mit witzigen, informativen oder künstlerischen Inhalten Kultstatus. Ihre Kanäle werden von ihren Fans wie regelmäßige Fernsehsendungen genutzt."Die Studenten stellten daher vor allem Fragen, die Besonderheiten der Social-Media-Nutzung behandelten. Doch auch ganz einfache Fragen tauchten auf: "Ist das dein Job?", wollte eine Studentin amüsiert von Willy wissen. "Nein, ich arbeite natürlich in einem normalen Beruf und mache das nebenher", erklärte Willy. Dennoch zahlt sich sein künstlerisches Schaffen auch finanziell aus: Er bietet unter anderem Merchandising-Artikel wie Shirts und Tassen an. Im Herbst erscheint ein Kurzgeschichtenbuch und Willy Nachdenklich geht auf ein deutschlandweite Lesetour, die unter anderem in Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf Halt macht.Auf einen Auftritt freut sich Willy aber ganz besonders: Beim Amberger Altstadtfest wird er am Samstag, 17. Juni, einige seiner Stücke im Blauen Haus vortragen.