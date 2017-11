Willy Nachdenklich ist der Macher der Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder". Mit seiner "vong-Sprache" hat er nachhaltig die deutsche Internetsprache beeinflusst und geprägt. Mittlerweile auch von großen und gängigen Marketingabteilungen übernommen, hat er somit Kultstatus erreicht.

"Alle dachten, ich bin ein bisschen deppert, weil ich nicht richtig schreiben kann." Dabei steckt hinter "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" für viele ein Genie. Anfang 2017 wurde er von PULS (Der Jugendsparte des Bayerischen Rundfunks) engagiert, um vor einem Publikum eine seiner Geschichten vorzulesen von der konservativen Mittvierzigerin Gisela Stöckelmeier, die in 1 Zwickmühle zwischen AfD-Kreisverband und ihrer Liebe zu ihrem Freund, dem dunkelhäutigen Carlos steckt. Im Herbst 2017 veröffentlicht Willy nun sein erstes Buch und bringt damit seine in der Kunstsprache kreierten, unglaublich witzigen Geschichten auf die Bühne. Seine erste Tour mit dem Programm "Serwus - i bims" führt ihn einmal durch die gesamte Republik. Am Sonntag, 12. November, ist er damit um 19 Uhr in Amberg im Musikomm. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb