Wie er da so dynamisch mit seinem Radl daherkommt, will man sich mit dem Winnie Steinl gleich gar nicht mehr über das Alter unterhalten. Dass er heute 75 Jahre alt wird, nimmt einem ja sowieso keiner ab. Und über das Theater lässt sich ohnehin viel besser plaudern.

Kein Schultheater mehr

Auch Scheitern ist drin

"Ich hätte auch nie gedacht, irgendwann als alter Depp einen Jugendclub zu leiten", lacht Winnie Steinl und wundert sich schon ein bisschen, dass das so reibungslos funktioniert. Gerade eben haben die Proben für die sechste Spielzeit des jungen Theaters begonnen, der Zulauf war erwartungsgemäß wieder enorm. Viele haben schon ein oder mehrmals mitgemacht, andere wollen es zum ersten Mal wissen. Mittendrin Winnie Steinl, der inzwischen seit Jahrzehnten dafür sorgt, dass junge Menschen ihre Liebe zur Schauspielerei entdecken.Aber das ist das Problem mit diesem Mann, von dem man nach 75 Jahren immer noch nicht weiß, ob er das Winni gerne mit oder ohne "e" am Ende hätte. Über sich selbst verliert er nicht viele Worte, der ehemalige Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde am HCA-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg redet lieber über das Theater, über seine Projekte, die ihn auch zehn Jahre nach der Pensionierung nicht loslassen. Dabei hat er doch das bayerische Schultheater mit seinen Inszenierungen revolutioniert, wie Laudator Hans Klaffl bei der Verleihung des Kulturpreises der Stadt 2014 ganz richtig festgestellt hat. Den Winnie Steinl natürlich bescheiden an keiner Stelle des Gesprächs erwähnt.Schultheater macht er keines mehr, wie er betont. Da will er nicht in Konkurrenz treten mit den Lehranstalten. Junges Theater, ja. Junge Leute für ein Stück begeistern, das Feuer in ihnen entfachen, sie zu schauspielerischen Höchstleistungen bringen, das gefällt ihm. Aber alles ohne Stress und übertriebenen Ehrgeiz. "Weil ich muss mir nichts mehr beweisen", stellt Winnie Steinl fest und erzählt, dass er zwischendrin auch mal gerne im Garten sitzt, Zeitung liest oder einfach mal so vor sich hin sinniert. "Manchmal arbeite ich auch bei meinem Sohn mit, der ist Zimmerer - das gefällt mir."Dazwischen frönt er mit Frau Helga, die auch diesmal wieder einige Wochen vor ihm den runden Geburtstag feierte und er diesen praktisch schon mal antesten konnte, der Leidenschaft für das Reisen. Namibia, Vietnam, Kuba - die Steinls genießen es, Zeit für sich zu haben. Aber mal so ganz vorsichtig gefragt: Diese lähmende Öde, wie sie manche Rentner oder Pensionisten nach dem Ende des Arbeitslebens empfinden? Altersdepression? Da muss der Steinl lachen und redet gleich mal vom Jugendförderpreis, den seine Truppe demnächst erhält. Aber bei der Verleihung muss er sich ein bisschen zurückhalten, hat er beschlossen. "Weil einen Jugendförderpreis kann ja ich nicht mehr annehmen."Außerdem hat Winnie Steinl überhaupt keine Zeit, sich mit so etwas wie dem Alter zu beschäftigen. Noch hat er kein Stück für den Jugendclub ausgesucht. Zuletzt war es ja Candide nach Voltaire. Ein typisches Steinl-Ding. Ohne ausgefahrenen Zeigefinger, aber mit der Aufforderung an den Theaterbesucher, doch gefälligst das eigene Hirn in Bewegung zu setzen. "Junge Leute, die einem sagen, was man machen soll, das funktioniert ja auch nicht", sagt er. Er will den Prozess sichtbar machen, der dazu führt, sich mit etwas zu beschäftigen. Aber da sind wir ja schon wieder beim Theater, dem Winnie Steinl sein Leben verschrieben hat.Er hat alles erlebt: Große Triumphe, bitteres Scheitern. "Du kannst auch auf die Schnauze fallen", lautet sein Credo, sich dem Publikum voll und ganz auszuliefern. Das will überrascht werden, nicht gefällig gelangweilt. "Das Schlimmste wäre es, wenn jemand sagt, es ist nett gewesen." Das war Winnie Steinl nie. Er hat Ecken und Kanten - und gerade mal wieder ein neues Projekt: "Ich bin jetzt Dialekt-Coach für den Wackersdorf-Film", teilt er so beiläufig mit. Seine Aufgabe: Den Schauspielern des Kinofilms den Sound der Oberpfalz beibringen. Die ganz besonderen Laute, die den Menschenschlag unserer Region ausmachen. Die ganz besonderen Menschen der Oberpfalz. Von denen Winnie Steinl ein ganz besonderer ist.