Kalibo braucht bei seiner Show stets die Hilfe der Kinder - bis am Ende ein großes Geheimniss gelüftet wird. Sein speziell für Kinder gestaltetes Programm erfüllt alle Ansprüche, die an moderne Unterhaltung gestellt werden. Es ist lehrreich und kindgerecht, aber vor allem ein kurzweiliges Vergnügen.

Zauberkünstler Kalibo zählt zu den erfolgreichsten Berufszauberern Deutschlands. Am Sonntag, 15. April, tritt er um 15 Uhr im Musikomm in Amberg auf. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb