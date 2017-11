Vor 79 Jahren, am 9. November 1938, begann mit der Reichspogromnacht die Vernichtung von sechs Millionen Menschen in Europa. Und das nur aus einem Grund: Weil sie Juden waren.

"Vergesst nicht, was passiert ist. Als Junge dachte ich, dass es nie wieder eine Partei in Deutschland geben wird, die ausgrenzt", waren Worte von Rabbiner Elias Dray am Donnerstagabend im Gemeindesaal der Synagoge. Er eröffnete die Veranstaltung betete in deutscher Übersetzung für die Opfer, das er dann im Original sang. Heimatpfleger Dieter Dörner hatte mit den 9. Klassen des Max-Reger-Gymnasiums in kurzen Szenen Amberger Geschichte zu diesem Thema eingeübt. Dabei zeigten sie in der Oberrealschule im Fach "Rassenkunde", wie der Lehrer seine Schüler fotografierte und typisch arische Merkmale betonte. Der jüdische Schüler, der an diesem Tag nicht da war, sollte statt einer Aufnahme von ihm mit einer Comic-Zeichnung verunglimpft werden. Richtig gut gelungen war der "Sketch" aus dem Finanzamt, denn bei allem Ernst der Geschichte muss auch einmal gelacht werden dürfen. Da fragten sich die Beamten, warum sie plötzlich so viele neue Möbel für das Büro bekamen und waren vollends zufrieden mit der Behauptung: "In Theresienstadt gibt es jetzt ein Altersheim. Da ziehen ganz viele Leute hin und lassen ihre Sachen da."