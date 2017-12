Im "Rhythm of the Dance": Am Freitag, 19. Januar , steppen die 22 Tänzerinnen und Tänzer wieder mit atemberaubendem Tempo über die Bühne des Amberger Congress-Centrums. "Die zweistündige Show verbindet die Energie und Leidenschaft von Irish und Modern Dance mit wunderschönen, romantischen Tanzszenen, mystische Klänge mit irischen Rhythmen und tänzerische Präzision mit sportlicher Höchstleistung", verspricht der Veranstalter. "In Kombination mit einer aufwendigen Lichtshow und phantasievollen Kostümen ist dabei ein unvergessliches Erlebnis, das unter die Haut und in die Beine geht, garantiert!". Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Wim Lanser