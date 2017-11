Zwischen Folklore und Zirkus: Das Venezuelan 7/4 Ensemble im Stadttheater Amberg

Von Louis Reitz

Amberg. Die musikalische Reise führt durch ferne Länder und unterschiedlichste Musikstile. Das Ensemble überzeugt vor allem durch unbändige Spiellaune und Vitalität. Da gibt es heiße lateinamerikanische Rhythmen voller Feuer und unbändiger Kraft. Der vierköpfige Trompetensatz dominiert durch exaktes und vitales Spiel, wie man es auch von Salsa-Kapellen oder mexikanischen Mariachi-Kapellen kennt. Dabei nehmen auch Choreographie und Show-Effekte einen breiten Raum ein. Jeder Schritt ist einstudiert, jeder Ton sitzt, der Programmablauf ist bis ins Kleinste durchgeplant. Selbst die Reaktionen des Publikums sind einbezogen, wenn es mit Klatschübungen und Zwischenrufen zum Mitmachen animiert wird.Im Mittelpunkt stehen am Dienstag im Stadttheater Stücke aus dem Fundus der Folklore, wobei das brasilianische "Tico Tico" oder "El manisero" aus Kuba , auch unter dem Titel "The Peanut Vendor" in die Jazz-Geschichte eingegangen, zu den bekanntesten Ohrwürmern zählen. Mit "Avalon" und "Hello Dolly" werden die Anhänger des traditionellen Jazz bedient, und hier muss auch ein Waschbrett als Rhythmusinstrument herhalten, oder der Trompeter durch den Saal wandeln. Ein musikalischer Leckerbissen ist der uralte Blues-Song "St. James Infirmary", wo jeder Trompeter ausgiebig Platz als Solist bekommt und auch Dämpfer als Stilmittel eingesetzt werden. Ein wunderschönes Solo auf dem elektrischen Kontrabass zeigt die Affinität zum Jazz.Ruhepunkte sind die Stücke, bei denen die Trompeter pausieren und die Bühne den drei "Begleitern" überlassen. Dann gibt es auch ein Solo auf der Ukulele, die ansonsten eher als Harmonie-Instrument eingesetzt wird. Gelegentlich wechselt Schlagzeuger Miguel Pagua zum Cajón oder den Congas, der Sound wird transparent und entspannt.Der eingefleischte Jazz-Liebhaber kommt leider kaum auf seine Kosten. Die Bühnenshow ist zu dominant, Improvisation und persönliche Note kommen zu kurz. Man glaubt sich eher in einer Zirkus-Vorstellung oder einer Nachtclub-Show, Unterhaltung ohne Tiefgang, wie sie vor allem im Fernsehen tagtäglich geboten wird. Vielleicht hat aber auch gerade das Etikett "Jazz" viele Musikliebhaber abgeschreckt, denn im Stadttheater bleiben viele Sitze leer.