Es waren beeindruckende Zahlen, mit denen Archivdirektorin Maria Rita Sagstetter bei einem Rundgang durch das Staatsarchiv Amberg aufwartete: "Hier sind gut drei Millionen Archivalien auf zusammengerechnet 26 Kilometern archiviert. Diese Dokumente stellen das schriftliche Gedächtnis der Oberpfalz dar." Staunende Zuhörer waren in diesem Fall Bezirkstagspräsident Franz Löffler, Oberbürgermeister Michael Cerny, Bezirksrat Martin Preuß und die stellvertretende Neumarkter Landrätin Heidi Rackl (alle CSU).

Sagstetter ließ bei dem Treffen mit den Politikern auch wissen: "Wir verwalten ältere Bestände zurück bis zum Jahr 1803, neuere Bestände von Behörden und Gerichten ab dem 19. Jahrhundert." Diese Archivalien liegen zu 75 Prozent im Staatsarchiv in Amberg, der Rest in der Außenstelle in Sulzbach-Rosenberg. Die Archivdirektorin gab beim Besuch des Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler einen groben Abriss über die im Bayerischen Archivgesetz festgelegten Aufgaben der Staatsarchive, verteilt auf die sieben Regierungsbezirke. Für die Oberpfalz ist das Staatsarchiv in Amberg angesiedelt, aber es habe schon Bestrebungen für eine Verlagerung nach Regensburg gegeben. Das Amberger Staatsarchiv sei das Archiv für gut 140 Behörden. Es erfasse und bewerte deren Archivgut, verwalte und sichere es. Jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweise, könne die Archivalien einsehen. Ausleihen käme allerdings nicht in Frage."In unserer immer mehr digitalisierten Welt können wir auf unsere Archive nicht verzichten", betonte Franz Löffler, der auch die Bedeutung der Archivpflege unterstrich. Denn bereits heute entscheide ein Archivar, was in 100 Jahren oder später noch gebraucht werde. Und: "Unsere kulturelle Heimat und unsere Identität ist hier dokumentiert."OB Michael Cerny ergänzte: "Wir kommen am digitalen Archiv nicht vorbei", denn für die heute anfallende Informationsmenge sei in Papierform nicht mehr ausreichend Platz vorhanden. Die älteste Urkunde, die Maria Rita Sagstetter ihren Besuchern präsentierte, war eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1043, mit der Kaiser Heinrich III. seinem Diener Pardo für treue Dienste Ländereien in Fürnried, Högen und Wurmrausch übereignete.