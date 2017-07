Bei der größten deutschen Soldatenwallfahrt sind am Donnerstag mehr als 1100 Soldaten auf den Mariahilfberg in Amberg gepilgert. Eine Rekord. Die Männer und Frauen aus den Bundeswehrstandorten in Oberpfalz sowie von der US-Armee pilgerten zum 27. Mal von der Schweppermannkaserne in Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) auf Berg. Den Gottesdienst auf dem Berg hielten der Berliner Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann und der Münchener Militärdekan Arthur Wagner. Bild: Stephan Huber