Ab Mittwoch können Bürger Wahlscheine anfordern, auch über das Internet. Deshalb wächst die Zahl stetig. Im Wahlamt machen sie das Beste daraus.

Wahlhelfer Ohne sie läuft nichts: keine Stimmabgabe, keine Auszählung, kein Ergebnis. Die Wahlhelfer sind sozusagen die Herzkammer des demokratischen Kernakts.



In Amberg kommen am 24. September rund 450 zum Einsatz, zusammen mit den Mitarbeitern des Einwohneramtes im Hintergrund. Es gibt welche, die das schon seit über 30 Jahren mit Begeisterung machen, aber das Wahlamt beruft auch immer wieder neue Leute. "Hier geht es uns um den Know-how-Transfer und den Erhalt von Erfahrung", erklärt Martin Schafbauer dazu, der stellvertretende Kreiswahlleiter.



Gibt es zudem freiwillige Meldungen? "Ja, natürlich. Die berücksichtigen wir alle gerne." Die Masse der Wahlhelfer sind zum einen Leute, die im öffentlichen Dienst oder bei städtischen Tochtergesellschaften beschäftigt sind. "Angefangen von Stoderern über die Gerichte, Finanzamt, Klinikum, OTH bis hin zur Sparkasse Amberg-Sulzbach", zählt Schafbauer auf. "Hierfür gibt es eine Rechtsgrundlage, dass wir deren Daten von den Dienstherrn anfordern können."



Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Bayern bekommen für die Tätigkeit als Wahlhelfer in aller Regel Dienstbefreiung. Als " wichtige Stütze" bezeichnet Schafbauer daneben die "vielen langjährig treuen Bürger, die um die Bedeutung dieses staatsbürgerlichen Ehrenamtes wissen".



Jeder Wahlhelfer bekommt ein "Erfrischungsgeld" in Höhe von 30 Euro, beim Wahlvorsteher, dem Chef im Wahllokal, sind es 40 Euro.



Wer die Aufforderung erhält, als Wahlhelfer zu agieren, ist grundsätzlich gesetzlich zur Übernahme dieses Ehrenamts verpflichtet.



Ablehnen darf er nur aus wichtigen Gründen, und die sind sehr eng gefasst: berufliche Verpflichtungen und Krankheit gehören dazu. Oder wenn man über 65 Jahre alt ist. (ll)

Wer eine Bundestagswahl für eine langweilige Sache hält, der unterschätzt sie. Auch jenseits des Ergebnisses gibt es Aspekte, die für Spannung sorgen. Zum Beispiel der Anteil der Briefwähler. Im Amberger Wahlamt haben sie im Kollegenkreis rund um diese Zahl sogar ein kleines Totospiel organisiert.Wer den Jackpot knacken will, wird wohl den Wert von 2013 steigern müssen. Da lag die Briefwahlquote im gesamten Wahlkreis (mit Amberg sowie den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Neumarkt) bei 31,3 Prozent, in der Stadt Amberg selbst bei etwa 27 Prozent. Gegenüber 2009 war das ein Anstieg um jeweils rund fünf Prozentpunkte. Und der Trend zeigt weiter nach oben.Weil die Beschaffung der Briefwahlunterlagen Aufgabe der jeweiligen Gemeinde ist, gibt es hier keine zentrale Bestellung. Die Stadt Amberg hat mal, um auf der sicheren Seite zu sein, 10 000 Sätze drucken lassen. Das klingt ziemlich üppig, weil man 2013 nur rund 5600 brauchte. Und die Totospieler favorisieren heuer einen Wert um 7000.Der stellvertretende Kreiswahlleiter Martin Schafbauer gibt drei Gründe für die 10 000er-Bestellung an: "Damit laufen wir nicht Gefahr, einen Nachdruck organisieren zu müssen - sofern der bei den Umschlägen überhaupt noch möglich ist - oder bei anderen Kommunen betteln gehen zu müssen. Als Kreiswahlleitung könnte es auch sein, dass wir im Notfall einer anderen Gemeinde aushelfen sollten."Was muss nun der Bürger machen, der seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte? Zunächst einmal seine entsprechenden Unterlagen anfordern. Das ist voraussichtlich ab 16. August sinnvoll möglich. "Wir empfehlen die Wahlbenachrichtigung abzuwarten", sagt Schafbauer. "Mit der Rückseite ist die Beantragung eines Wahlscheins sehr komfortabel möglich."Die Stadt wirbt heuer besonders für den Internet-Wahlschein, der online beantragt werden kann. Schafbauer dazu: "Ganz neu wird in Amberg sein, dass der Benachrichtigungsbrief, der die bisherige Wahlbenachrichtigungskarte aus Gründen der Barrierefreiheit und besseren Lesbarkeit ersetzen wird, mit einem QR-Code ausgestattet ist. Wenn die Wähler den über ihr Smartphone benutzen, sind ihre persönlichen Daten automatisch hinterlegt und müssen nicht mehr eigens eingegeben werden. Der Antrag ist dann nur noch zu bestätigen."Datenschutzrechtlich sieht Schafbauer bei diesem Verfahren keine Bedenken: "Da können sich keine Sicherheitslücken ergeben, die sich mit einer schriftlichen Wahlbenachrichtigung und einer allgemeinen Online-Beantragung nicht sowieso ergäben."Das neue Verfahren solle den Wählern die Stimmabgabe so komfortabel wie möglich zu machen. Deshalb sei ja auch schon vor Jahren die Angabe einer Begründung für die Briefwahl entfallen. "Die Wähler müssen nicht mehr zu uns ins Einwohneramt kommen und die Notwendigkeit einer Briefwahl persönlich oder schriftlich erklären. Es genügt der Wunsch zur Briefwahl. Der kann schriftlich, persönlich und online geäußert werden; lediglich telefonisch ist es nicht möglich. Wir empfehlen deshalb ganz besonders unser Online-Angebot. Das ist für die Wähler und für unsere Mitarbeiter im Einwohneramt komfortabel."