Ab kommenden Schuljahr bietet die Fachober- und Berufsoberschule zusätzlich zu den bereits bestehenden drei Ausbildungsrichtungen (Sozialwesen, Technik und Wirtschaft) eine neue Sparte an: Gesundheit.

Amberg. (exb) "Im näheren Umkreis ist die FOS/BOS die einzige Schule mit diesem neuen und erfolgversprechenden Zweig", heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Gerade der Gesundheitszweig sei die Zukunftsbranche schlechthin.Die neue Ausbildungsrichtung biete durch die Fächer Gesundheitswissenschaften, Kommunikation und Interaktion, Biologie/Chemie sowie Wirtschafts- und Rechtslehre eine zukunftsorientierte Vorbereitung auf ein Studium oder eine qualifizierte Ausbildung im Gesundheitswesen.Schüler, die den neuen Zweig wählen, können mit dem Fach-Abitur (12. Klasse) grundsätzlich jeden Studiengang an einer Fachhochschule belegen. Besuchen die Jugendlichen auch noch die 13. Klasse, können sie sich mit dem fachgebundenen Abitur (ohne zweite Fremdsprache) sogar für ein Medizin-, Psychologie- oder Pharmaziestudium bewerben. Schließen sie die 13. Klasse mit einer zweiten Fremdsprache ab, haben sie das allgemeine Abitur. Somit stehen ihnen alle Universitäten offen.Da keine bestimmten Vorkenntnisse vorausgesetzt werden, sei die Ausbildungsrichtung Gesundheit für alle Real-, Mittel- und Wirtschaftsschüler sowie Gymnasiasten gleichermaßen geeignet. In der 11. Jahrgangsstufe der FOS sei für die Schüler im regelmäßigen Wechsel mit dem Unterricht ein etwa 20-wöchiges Praktikum vorgesehen - zum Beispiel in Kliniken, Apotheken, Pflegeheimen, Arzt- oder Physiotherapiepraxen. BOS-Schüler benötigen, um die neue Richtung einschlagen zu können, eine einschlägige Berufsausbildung.Schüler, die sich nun für diese neue Ausbildungsrichtung interessieren, haben die Möglichkeit, sich auf der Homepage www.bszam.de/ fosbos-amberg-willkommen.html sowie auf den Informationsveranstaltungen am Dienstag, 30., und Mittwoch, 31. Januar, (FOS) sowie am Donnerstag, 1. Februar, (BOS) in der Aula des Beruflichen Schulzentrums umfassend zu informieren.