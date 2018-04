Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarktsituation und Mobilität hängen bekanntlich zusammen. Welche Auswirkungen dies für die Region Amberg-Sulzbach hat, zeigt der jüngste von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte Pendler-Atlas mit Stand Juni 2017.

Von Regensburg nach Amberg Michael Zablozki ist gebürtiger Regensburger und pendelt seit 28 Jahren dreimal wöchentlich mit dem Auto von der Donaustadt zu seiner Arbeitsstelle ins Amberger Klinikum. Als Leiter der Klinikapotheke hat der 54-Jährige hier seinen "Traumjob" gefunden. "Schon immer wollte ich im Krankenhaus arbeiten", sagt Zablozki, "da die Stellen jedoch rar sind, ergab sich keine Möglichkeit in Regensburg". Das Pendeln sei "natürlich nervig". Am Tag "verliere ich hin und zurück insgesamt eineinhalb Stunden auf der Straße. Das ist fehlende Lebensqualität." Um nicht täglich fahren zu müssen, hat der studierte Apotheker eine Wohnung in Krankenhausnähe gemietet. Trotzdem ist er zufrieden, und auch seine Frau und Tochter haben sich damit gut abgefunden. Amberg ist inzwischen seine "zweite Heimat" mit einem eigenen Freundeskreis. Vor allem die Mentalität der Vilsstädter gefällt ihm. (ptgf)

Von Amberg nach Nürnberg Weil die Bahn als ihr Arbeitgeber Stellen in der Güterabfertigung in Amberg gestrichen hat, pendelt Ingrid Frey, 64, seit 1998 täglich mit dem Zug in die Frankenmetropole. Die Angestellte von DB Training ist dort für Aus- und Fortbildungsseminare zuständig. Das Auto kommt für sie nicht in Frage. "In Nürnberg gibt es kaum Parkplätze, außerdem ist mein Arbeitsplatz direkt am Hauptbahnhof." Die Zeit im Zug genießt sie sogar: "Ich nutze die Zeit zum Lesen oder Schlafen. Und bei der Rückfahrt kann ich so nach einem anstrengenden Arbeitstag runterkommen, ohne mich um den Verkehr kümmern zu müssen." Auch die Familie hat mit dem Pendeln kein Problem. Ihr erwachsener Sohn fährt ebenfalls täglich - nach Neutraubling. Und der Lebensgefährte hat mit der Situation kein Problem. "Außerdem ist bei mir sowieso ein Ende in Sicht. Nächstes Jahr gehe ich in Rente." (ptgf)

Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen Jahren stets gesunken. So waren im März 2018 in der Stadt Amberg 4,9 Prozent (1142 Personen) und im Landkreis sogar nur 2,9 Prozent (1690 Personen) ohne Arbeit. Das bedeutet umgekehrt einen Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort in Amberg auf 16 409 und dem Landkreis auf 43 182.Da nicht jeder einen Arbeitsplatz vor Ort besitzt, sind die Pendlerströme groß. Amberg zieht 17 555Arbeitnehmer an, die täglich einpendeln. Umgekehrt verlassen exakt 6849 Beschäftigte die Stadt, um in einem der umliegenden Kreise ihrer Arbeit nachzugehen. Die Masse der Alltagspendler ist dabei zwischen Amberg und dem Landkreis unterwegs, aber auch nach Nürnberg, Regensburg, Weiden oder gar Cham existieren tägliche Pendlerströme.Obwohl die Statistik der Bundesagentur keine Rückschlüsse über das benutzte Verkehrsmittel zulässt, so dürfte das Auto als bevorzugtes Transportmittel auf Platz eins stehen. Zwar nimmt gerade unter Jugendlichen der eigene Pkw als Statussymbol immer mehr ab - auf die Zulassungszahlen wirkt sich dieser Trend laut Bayerischem Landesamt für Statistik jedoch nicht aus. So stieg die Anzahl der gemeldeten Kraftfahrzeuge in Amberg im Vergleich zu 2012 um 5,8 Prozent auf 28 245, im Landkreis sogar um 6,6 Prozent auf 89 796.Insbesondere in den ländlichen Räumen wird Mobilität hauptsächlich durch das Auto gewährleistet. Dieser Umstand dürfte sich auch in Zukunft kaum ändern. Denn während im Großraum Nürnberg der Öffentliche Personennahverkehr einen beispiellosen Boom erlebt und die Fahrgastzahlen der Verkehrsgemeinschaft VGN mit 257 Millionen ein Rekordhoch erreicht haben, befürchtet dieselbe einen "drohenden Angebotsabbau im ländlichen Raum" durch die demografische Entwicklung und den hohen Zuschussbedarf für schwach frequentierte Buslinien.