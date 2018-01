In der Sache sind sich die Stadträte alle einig: Das alte Stadtarchiv an der Schiffgasse soll künftig zumindest teilweise als Café direkt an der Vils genutzt werden. Einziger Streitpunkt: Wer hat's erfunden? Wer also kann die geistige Urheberschaft für sich beanspruchen?

Im Detail differenzieren die Standpunkte durchaus - so will Amberger Bunt an dieser Stelle darüber hinaus auf keinen Fall eine zentrale Volkshochschule haben. Doch letztendlich sind sie sich alle einig: Hier muss Gastronomie hin.Hatte zuerst die SPD die Idee? Oder war hier - nach eigenem Empfinden: wie immer - die CSU am schnellsten? Das schien am Montag im Stadtrat einer der Hauptdiskussionspunkte zu sein. Denn an sich stimmen die Parteien in der Frage überein, dass das alte Stadtarchiv der ideale Standort für ein Café wäre. Beispielsweise sogar für ein integratives, wie CSU und SPD betonten. Mit der Lebenshilfe hätten da sogar schon erste Gespräche stattgefunden.Unterschiede bestehen dennoch. So will die CSU hier der Volkshochschule ein zentrales Zuhause geben. Das wäre dann eher ein integratives Volkshochschul-Begegnungscafé mit Fair-Trade-Charakter. Die Kollegen von der SPD hingegen plädieren für ein reines Café ohne VHS-Elemente. "Wir wollen das Erdgeschoss komplett als Café und Eine-Welt-Bereich definieren", forderte deren Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth.Wie es künftig aussehen wird, das muss nach den Worten von Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) jetzt erst einmal geplant und berechnet werden. Allerdings warnte Martin Preuß (CSU) vor verfrühter Euphorie, was die Beteiligung von Menschen mit Behinderung angeht. "Wir dürfen da die Finanzierbarkeit nicht außer Acht lassen", sagte er. Und erwähnte, er habe einen dementsprechenden Vorstoß beim Bezirk Oberpfalz gestartet. "Denn ohne einen solchen Zuschuss wird es in einem Inklusionscafé nicht gehen."Wie es über diesem Café weitergeht, steht ebenfalls noch in den Sternen. Die Verwaltung würde die vorhandenen Einrichtungen gerne als Depot für das Stadtmuseum nutzen. Weil eben vom Archiv her schon alles da ist. Und auch die Raumhöhen kaum eine andere Nutzung zulassen, wie Baureferent Markus Kühne anmerkte. "Und das Stadtmuseum braucht dringend Flächen."