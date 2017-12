Seit 2000 gibt es den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), der langsam erste Alterserscheinungen zeigt. Die Beleuchtung wurde teils schon ausgetauscht, jetzt ist auch die Heizung im Kundenbüro dran. Zumal die alte Anlage laut Hans-Jürgen Haas, Geschäftsleiter des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach, im vergangenen Winter "größere Kosten verursacht hat, um am Laufen gehalten zu werden". Das will man sich heuer sparen und schafft gleich eine neue Heizung an, die auch ökologisch verträglicher ist als die alte. Die Verbandsversammlung genehmigte dafür am Montag Ausgaben von 16 000 Euro.