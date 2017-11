Sie stinkt nicht vor Geld, ist aber auch nicht bettelarm: Kämmerer Franz Mertel sieht die Stadt im finanziellen Mittelfeld. Dementsprechend solide fällt auch sein Haushaltsansatz für 2018 aus. Immerhin haben die Fraktionen ja auch noch ein paar Wünsche.

Zur Pressekonferenz im mittleren Rathaussaal hatte Franz Mertel sich eine antike Waage aus dem Stadtmuseum ausgeborgt. Auf der einen Seite Häuschen, die die Stadt symbolisieren. Mit ihr soll es vorwärts gehen. Auf der anderen Seite kleine Säckchen gefüllt mit goldenen Schokotalern. Das ist das Geld, das ausgegeben werden kann. Franz Mertel hat die Waage mühevoll austariert - genauso wie das Zahlenwerk, das er erarbeitet hat und am kommenden Donnerstag dem Hauptausschuss vorlegen wird.Laut Oberbürgermeister Michael Cerny beläuft sich das Volumen des Etats auf 161,9 Millionen Euro und liegt damit um sechs Prozent (knapp 9,2 Millionen Euro) über dem des Vorjahres. "Das ist schon ein relativ großer Schritt", kommentierte Cerny den Sprung. "Es ist kein Sparhaushalt", erklärte er und sprach von einem "zukunftsorientierten und sehr solide finanzierten Haushalt". In den vergangenen zehn Jahren seien beständig Schulden reduziert worden. Da gebe es manche Stimme, die das Gegenteil fordere: Macht's doch Schulden. "Diesen Weg wollen wir nicht gehen. Auch wenn die Zinsen niedrig sind, getilgt werden muss trotzdem." Vielmehr setze man auf Nachhaltigkeit. Als Beispiel dafür nannte der OB die Umstellung auf LED-Lampen bei der Straßenbeleuchtung. Dadurch würden Energie und Kosten gespart.Detaillierte Zahlen zum Haushalt nannte Kämmerer Franz Mertel. So sei bei den Einnahmen der Ansatz für die Gewerbesteuer von 24,5 auf 27 Millionen Euro angehoben worden, beim Anteil an der Einkommensteuer von 19 auf 20 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten seien die Personalkosten mit 37,5 Millionen Euro. "Das macht rund ein Drittel aus." Mertel erklärte, dass in den vergangenen Jahren viele Aufgaben hinzugekommen seien: Flüchtlingsbetreuung und Integration zum Beispiel. "Das ist sehr personalintensiv." Neben dem Abarbeiten größerer Projekte stehen laut Mertel auch viele kleinere Maßnahmen an, allein acht in Bezug auf den Brandschutz (davon sechs in Schulen). Mertel listete Dachsanierungen (Feuerwache und Betriebshof) sowie Bordstein- und Rinnensanierungen auf, wofür 300 000 Euro eingeplant seien. Für das erworbene Sparkassengebäude, in dem das Bürgerbüro untergebracht werden soll, seien Planungskosten im Haushalt eingestellt worden. Fortgeführt werden soll das Fassadenprogramm, wofür laut Mertel 100 000 Euro eingeplant wurden. Für das Bahnhofsumfeld ist ebenfalls Geld vorgesehen: Planungskosten für die Anbindung der Marienstraße an die Altstadt. Genauso hat Mertel die restliche Finanzierung des Pionierstegs vorgesehen. Und für das Programm "Leben an der Vils" 140 000 Euro. Auch in die Schulen werde wieder kräftig investiert, insgesamt 6,4 Millionen Euro. Mit 2,2 Millionen Euro entfällt der größte Brocken auf die Wirtschaftsschule.Für die Kultur ist ebenfalls einiges an Geld im Haushalt reserviert. Cerny vermutet, dass sich für diesen Bereich der Etat noch erhöhen werde. Es gebe noch einige Themen, die den Stadträten ein Anliegen sind. "Wir lassen uns die Kultur über eine Million Euro im Jahr kosten", betonte Mertel. Der Kämmerer sprach noch die Verpflichtungsermächtigungen für 36 verschiedene Maßnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro an. Dies bedeute, dass über die für 2018 bereitgestellten Mittel hinaus weitere Aufträge in dieser Höhe vergeben werden können. "Ein Großteil davon betrifft das Baureferat", erklärte Mertel. "Das bedeutet, man kann frühzeitig in die Ausschreibung gehen."Über die finanzielle Situation Ambergs urteilte Cerny so: "Im Vergleich der Städte stehen wir gut da." Ziel sei, die Pro-Kopf-Verschuldung von 730 Euro bis Ende 2018 auf 702 Euro zu senken. Vor zehn Jahren sei die Zinsbelastung bei 2,1 Millionen Euro gelegen, erklärte Mertel. 2016 waren es 1,1 Million Euro. Für 2018 werden es 771 000 Euro sein.

CSU und SPD haben am Freitag ihre Wünsche für den Haushalt 2018 präsentiert. CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann gab eine Pressemitteilung heraus. Die CSU richtete 14 konkrete Anträge an Oberbürgermeister Michael Cerny. Bei einem Pressegespräch im Parteibüro stellte SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth die Anträge der SPD vor. Fruth wollte die Eingaben als "ideelle Anträge, Denkanstöße und Prüfungsaufträge" verstanden wissen.