Der Schock nach der Bundestagswahl sitzt tief: Die CSU sucht sich gerade selbst - auch in Amberg. Der Kreisverband ist in die Analyse des schlechten Abschneidens eingestiegen und fängt in der Stadt an.

Der Kreisvorstand ist einhellig für einen geordneten Übergang. Wir sind uns einig, dass Horst Seehofer die Partei nicht mehr in die Landtagswahl 2018 führen soll. CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott

Die Wahlbezirke in Amberg, in denen die AfD die CSU überholt hat, liegen CSU-Kreisvorsitzendem Stefan Ott schwer im Magen. 32,3 Prozent der Zweitstimmen hat die Partei von Höcke und Gauland im Pfarrsaal Heilige Familie geholt, die CSU hatte mit 30,4 Prozent das Nachsehen. Und das, obwohl die AfD so gut wie nicht in der Stadt präsent war, hier nicht verankert ist und schon gar keine lokalpolitischen Erfolge vorweisen kann."Das trifft uns natürlich ins Mark", räumt Ott sechs Wochen nach der Wahl ein. Bei der CSU ist Wundenlecken angesagt. Die Mitglieder des Kreisvorstands haben Ursachenforschung betrieben und intern bereits ihre Sicht der Dinge vorgebracht.Dabei sei es zunächst einmal um die Parteiführung gegangen, berichtet Ott. "Der Kreisvorstand ist einhellig für einen geordneten Übergang", sagt er. "Wir sind uns einig, dass Horst Seehofer die Partei nicht mehr in die Landtagswahl 2018 führen soll." Der Kreisvorstand lastet Seehofer an, dass er das Stammklientel der CSU durch das Gezerre um die Obergrenze für Flüchtlinge zutiefst verunsichert habe. Beim für Dezember geplanten Parteitag, der auch über die Parteiführung entscheiden soll, stellt der Kreisverband Amberg-Stadt fünf Delegierte. Neben Ott vertritt unter anderem Oberbürgermeister Michael Cerny den Kreisverband beim Parteikonvent.Spätestens im Januar will Ott die wichtigsten Akteure der örtlichen CSU zu einer Tagung zusammentrommeln, um auf lokaler Ebene nach Ursachen für das schwindende Wählervertrauen zu forschen. Der Vorsitzende nennt dazu drei Anhaltspunkte: Erstens will er sich die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken noch einmal genau anschauen, zweitens die Milieu-Studie der Bertelsmann-Stiftung zu Rate ziehen und drittens parteiinterne Erfahrungswerte in die Diskussion einfließen lassen. "Dabei stellt sich die Frage, ob wir intern in den einzelnen Ortsverbänden vielleicht das eine oder andere ändern müssen."Ergebnis der Beratungen könnte sein, dass zum Beispiel die Zusammenarbeit von Orts- und Kreisverbänden verbessert, oder dass in einzelnen Stadtteilen verstärkt Bürgeranliegen aufgegriffen werden müssten. Er wolle dem Ergebnis aber nicht vorgreifen. Zuerst müsse es eine selbstkritische Analyse geben. "Die 38,8 Prozent sind für uns nicht hinnehmbar", macht Ott klar und unterstreicht: "Wir können uns nicht hinstellen und so tun, als ob nichts gewesen wäre." (Angemerkt)