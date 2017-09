Für den Abschluss des Wahlkampfs am Dienstagabend wählten die Amberger Christsozialen das Besondere. Sie trafen sich auf der Dachterrasse des Café Weißglut. Und sie hatten mit Manfred Weber keinen der bekannten "Lautsprecher" eingeladen.

Demokratie geschuldet

Keine einfachen Antworten

Rund 100 Besucher machten sich auf, um einen überzeugten Europäer reden zu hören. Manfred Weber, der Vorsitzende der Fraktion der konservativen Volkspartei (EVP) lebt im Landkreis Kelheim, wenn er nicht gerade in Brüssel und Straßburg seinen europäischen Aufgaben nachgeht. Von daher vereint er den Niederbayern und Europäer in einer Person. In seiner rund einstündigen Ansprache blickte er sehr oft über den bayerischen Tellerrand, ohne die Verdienste des Freistaats außer Acht zu lassen.Bevor Weber sprach, betonte CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott, dass die Bundestagswahl entgegen aller Unkenrufe noch nicht entschieden sei. "Erst am Sonntag fällt die Entscheidung", rief er die Bürger auf, ihre Stimme abzugeben. Und das möglichst für die CSU, denn diese habe tatsächlich alle wichtigen Versprechen eingehalten, die sie vor der letzten Bundestagswahl im Bayernplan gemacht habe. Beispielsweise die Erhöhung des Kindergelds, die Einführung der Mütterrente oder die Beibehaltung des Ehegattensplittings.Bundestagsabgeordneter Alois Karl plauderte anschließend aus dem Nähkästchen eines 16-Stunden-Tages, der für einen Wahlkämpfer fast schon Pflicht ist. Er mache das aber gern, das sei der Demokratie geschuldet. "Und natürlich wollen wir am Sonntag dann auch feiern." "Würde Franz-Josef Strauß heute AfD wählen?", ging danach Manfred Weber auf ein provokatives Wahlplakat dieser Partei ein. "Ganz sicher nicht", so seine Antwort. Denn im Gegensatz zur AfD sei Franz-Josef Strauß nämlich ein großer Verfechter der Europäischen Union gewesen.Weber betonte, wie wichtig es auch aus europäischer Sicht sei, am Sonntag eine stabile Regierung mit Angela Merkel an der Spitze zu bekommen. Das sei umso bedeutender in einer Welt voller Unsicherheiten à la Trump oder Kim Jong-un. Die CSU, so Weber, habe es in Sachen Flüchtlinge als einzige Partei geschafft, einen Mittelweg aufzuzeigen zwischen der Pflicht, humanitäre Hilfe zu leisten, und der Notwendigkeit, die Zuwanderung zu beschränken. "Es geht nicht ohne Einschränkung, egal wie man die nennt." Man müsse einfach feststellen, was man in diesem Bereich leisten könne und entsprechend danach handeln."Auf schwierige Fragen gibt es keine einfachen Antworten", machte Manfred Weber immer wieder deutlich. So äußerte er durchaus Verständnis für die Position des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán in Sachen Flüchtlinge. Der habe im Prinzip nichts anderes getan, als seine Pflichten aus dem Schengenvertrag zu erfüllen: Die Außengrenzen der EU zu sichern. Trotzdem sei er aber durchaus nicht mit den anderen Taten und Worten des Ungarn einverstanden - keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen.Von "fulminant" bis "großartig" reichte die Bandbreite der Reaktionen auf die Rede Manfred Webers, den alle Christsozialen am Ende für genau die richtige Wahl für einen gelungenen Schlussspurt vor der großen Abstimmung hielten.