Mit dem designierten Ministerpräsidenten Markus Söder auf der Rednerliste startet die Amberger CSU in den politischen März. 20 Veranstaltungen hat der Kreisverband Amberg-Stadt bis Ende des Monats terminiert. Höhepunkt wird der Söder-Besuch am Dienstag, 20. März, im Cineplex sein.

Die Termine im Überblick

"Über 20 Veranstaltungen im Politischen März zeugen von der Lebendigkeit und Schlagkraft der CSU in Amberg", wird Kreisvorsitzender Stefan Ott in einer Pressemitteilung zitiert. Das Motto der Veranstaltungsreihe lautet heuer "Mund auf - Meinung raus". Den Auftakt macht die Stadtratsfraktion gemeinsam mit dem Ortsverband Sebastian am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr bei einem Vor-Ort-Termin zur LED-Beleuchtung. Treffpunkt: Ecke Don-Bosco-/Sebastian-Kneipp-Straße.Schon am Freitag, 2. März, kommt Innenstaatssekretär Gerhard Eck zu einem internen Fachgespräch bei der Polizei und zu einer Besichtigung der BRK-Geschäftsstelle (17 Uhr). Der Arbeitskreis für Sicherheit und Außenpolitik lädt für Donnerstag, 8. März, zu einem Referat von Maximilian Grosser zum Thema "Israel - ein gespaltenes Land" ins Cafe Erras nach Raigering ein. Und am Mittwoch, 28. März, um 20 Uhr treten Matthias Schöberl und Daniel Müller im Cafe Zentral zu einem Streitgespräch zum Kriegerdenkmal an. Der Söder-Besuch am 20. März im Cineplex läuft unter dem kürzlich gestarteten Format "Söder persönlich", er bietet die Gelegenheit, den Anwärter auf den Ministerpräsidenten-Posten persönlich kennenzulernen.Auch der Nachwuchs in der CSU engagiert sich: Die Junge Union Amberg lädt für 10. März zum Politischen Frühschoppen mit einem Referat von Bezirksrat Martin Preuß zum Thema "Amberg und der Bezirk" oder am 26. März zur Diskussion mit Oberbürgermeister Michael Cerny zum Thema "Die OTH und ihre Chancen für das junge Amberg" ein. Bei der Jahreshauptversammlung der Frauen Union spricht der Landtagsabgeordnete Harald Schwartz am 16. März über "Politik für Bayern - verlässlich und zukunftsorientiert".01.03. | 19 UhrStadtratsfraktion & CSU SebastianVor-Ort-Termin zur LED-Beleuchtung(Ecke Don-Bosco-/Sebastian-Kneipp-Straße, Amberg)02.03. | 16 UhrKreisverband: Fachgespräch Polizei mit Staatssekretär Gerhard Eck,(nicht öffentlich)02.03. | 17 UhrKreisverband: Ortstermin beim Amberger BRK mit Staatssekretär Gerhard Eck,BRK Amberg, Amselweg 30, Amberg03.03. | 9-16 UhrKreisverband: Presseseminar mit dem stellvertretenden Pressesprecher der CSU-Landtagsfraktion Simon Schmaußer„Erfolgreiche Pressearbeit – so geht’s“(Anmeldung erforderlich)05.03. | 18 UhrCSU Dreifaltigkeit mit Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz„Politik für Bayern – verlässlich und zukunftsorientiert“Restaurant Akropolis, Merianstraße, Amberg08.03. | 19 UhrArbeitskreis für Außen- und Sicherheitspolitik mit Maximilian Grosser und Stadtrat Daniel Müller„Israel – ein gespaltenes Land“Cafe Erras, Immenstetter Straße, Amberg-Raigering08.03. | 19 UhrCSU Eisberg mit Fraktionsvorsitzendem Dieter Mußemann„Aktuelles aus dem Stadtrat“Eisbergwirtschaft, Knappenweg, Amberg08.03. | 20 UhrCSU Gailoh mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Stadtrat Ralf Kuhn„Aktuelle Stadtentwicklungen“Feuerwehrhaus, Bürgemeister-Hilburger-Straße, Amberg-Gailoh09.03. | 20 UhrJU Raigering mit CSU-Kreisvorsitzendem Stefan Ott und Stadtrat Daniel MüllerJahreshauptversammlungL’Osteria, Franziskanergasse, Amberg10.03. | 10.30 UhrJU-Kreisverband: Politischer Frühschoppen mit Bezirksrat Martin Preuß„Amberg und der Bezirk“Blaues Haus, Untere Nabburger Straße, Amberg14.03. | 18 UhrStadtratsfraktion und CSU RaigeringVor-Ort-Termin zur Besichtigung des Norma Marktes und der SchuleTreffpunkt am Normamarkt Raigering16.03. | 18 UhrFU-Kreisverband: JHV mit MdL Dr. Harald Schwartz und Stadträtin Michaela Frauendorfer„Politik für Bayern – verlässlich und zukunftsorientiert“Bergwirtschaft, Auf dem Mariahilfberg, Amberg20.03. | 18 UhrSöder persönlich mit Dr. Markus Söder, MdLCineplex Amberg, Regensburger Straße, Amberg20.03. | 20 UhrKreisverband: Kreisvorstandssitzung„Gemeinsam für Amberg – Gemeinsam für Bayern: Antragsberatungen“(Nicht öffentlich)21.03. | 19 UhrCSU Sebastian mit Oberbürgermeister Michael Cerny„Aktuelle Stadtentwicklungen“Restaurant Alte Kaserne, Dekan-Hirtreiter-Straße, Amberg23.03. | 19 UhrCSU Bergsteig mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Stadtrat Michael SchittkoJHV mit Referat zum Thema „Kindergarten“Pfarrsaal Hl. Familie, Königsberger Straße, Amberg23.03. | 20 UhrCSU Karmensölden mit CSU-Kreisvorsitzendem Stefan Ott und Stadtrat Norbert WasnerJahreshauptversammlungFeuerwache Schäflohe, In der Schäflohe, Amberg26.03. | 19.30 UhrJU Amberg-West mit Oberbürgermeister Michael Cerny„Die OTH und ihre Chancen für das junge Amberg“Chilli’s Amberg, Malteserplatz, Amberg27.03. | 19.30 UhrCSU Stadtmitte mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Stadtrat Thomas Bärthlein„Herausforderungen für die Amberger Innenstadt“Gasthaus Schießl, Untere Nabburger Straße, Amberg28.03. | 18 UhrCSU und JU Ammersricht mit Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz„BRK und Feuerwehr – Gemeinsam vor Ort“Feuerwache Ammersricht, Froschweg, Amberg28.03. | 18 UhrKreisverband: Streitgespräch mit Stadtrat Daniel Müller und Matthias Schöberl„Kriegerdenkmal“Cafe Zentral, Marktplatz, Amberg