Ganz überraschend war es nicht: Keiner der Kreiswahlvorschläge wies Mängel auf. Damit bleibt es für die Bundestagswahl am 24. September bei zehn Direktkandidaten im Wahlkreis Amberg. Neuerungen gibt es dieses Mal aber bei der Plakatwerbung.

Nach ein paar Minuten war am Freitag die Sitzung des Kreiswahlausschusses im Rathaus schon wieder vorbei. Kreiswahlleiter Bernhard Mitko gab bekannt, dass alle eingereichten Vorschläge in Ordnung waren, insbesondere bei denjenigen, die als Voraussetzung der Zulassung 200 Unterstützungsunterschriften beibringen mussten, dies korrekt geschehen war.Diese Regelung hatte alle Parteien betroffen, die nicht in einem deutschen Landesparlament vertreten sind, also ÖDP, Bayernpartei und "Unabhängige für bürgernahe Demokratie". Für Letztere tritt im Wahlkreis 232 Amberg Elmar Widder an. Daran ändert auch nichts, dass am Freitag der Landeswahlleiter die Landesliste der Partei "wegen Nichterfüllung der im Wahlrecht vorgeschriebenen Kriterien" zurückgewiesen hat. Der Zusammenschluss der Unabhängigen hatte nicht die auf Landesebene geforderten 2000 Unterstützungsunterschriften geschafft, sondern lediglich knapp 1500. Die Partei wird deshalb nicht in der Spalte für die Zweitstimmen auftauchen. Widder bleibt trotzdem unter dieser Parteibezeichnung Direktkandidat. Die Wahlkreisbewerber sind also am 24. September:Alois Karl, Bundestagsabgeordneter, Neumarkt, 66 Jahre (CSU)Johannes Foitzik, Abteilungsleiter, Sengenthal, 56 (SPD)Yvonne Rösel, Marketingberaterin, Sulzbach-Rosenberg, 50 (Grüne)Dominic Lenz, Schüler, Pyrbaum, 19 (Linke)Moritz Pöllath, Gymnasiallehrer, Sulzbach-Rosenberg, 35 (FDP)Norbert Peter, selbstständiger Finanzberater, Freudenberg, 52 (ÖDP)Michael Prensky, Angestellter, Schmidmühlen, 58 (Bayernpartei)Peter Boehringer, Kaufmann/Wirtschaftspublizist, München, 48 (AfD)Manuel Werthner, selbstständiger Maschinenbaukonstrukteur, Amberg, 27 (FW)Elmar Widder, Wissenschaftl. Mitarbeiter, Amberg, 39 (Unabhängige).Wer hier gleich seine offizielle Auswahl treffen möchte, muss sich noch gedulden: "Briefwahlunterlagen können voraussichtlich ab 16. August angefordert werden", erläuterte der stellvertretende Kreiswahlleiter Martin Schafbauer auf AZ-Nachfrage. Davor haben die Parteien noch Gelegenheit, optisch Eindruck zu machen: Sie dürfen ab dem 12. August Wahlplakate aufstellen. Wie viele davon, regelt eine städtische Sondernutzungssatzung. Die legt fest, dass pro Partei maximal 50 Plakate bis zu einer maximalen Größe von DIN A 0 im Stadtgebiet erlaubt sind - allerdings nicht in der Innenstadt.Die von der Stadt Amberg viele Jahre angebotenen großen und unterteilten Tafeln für Parteiplakate wird es heuer nicht mehr geben. "Sie sind teilweise dem Vandalismus zum Opfer gefallen und werden in der Größe der heutigen Parteienvielfalt nicht mehr gerecht", gibt Martin Schafbauer als Gründe dafür an. Die Parteien kümmern sich deshalb jetzt selbst um ihre Plakatständer.